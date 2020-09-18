ABD'de TikTok uygulamasının 20 Eylül'de yasaklanacağı iddia edildi

ABD'de Tiktok uygulamasının indirilmesinin 20 Eylül'den itibaren yasaklanacağı iddia edildi. Gözler ABD yönetiminden gelecek açıklamaya çevrildi.

Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, ülkedeki haklarını ABD'li bir şirkete satmak için görüşme halindeydi.

Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasına ABD'li bir şirkete satılması için verilen süreyi daha önce uzatmayacağını açıklayan Donald Trump'ın, ülke genelinde TikTok'un indirilmesini 20 Eylül'de yasaklayacağı söyleniyor.

20 EYLÜL'DE WECHAT VE TIKTOK YASAKLANABİLİR

Konuyla ilgili üç yetkilinin yaptığı açıklamalara göre, ABD ticaret departmanı 20 Eylül'de Çinli uygulamalar WeChat ve TikTok'un indirilmesini yasaklayan kararı yürürlüğe sokacak.

TRUMP'IN SON DAKİKA İPTAL YETKİSİ VAR

Yetkililere göre şu anda TikTok, ABD'deki haklarını satmak için herhangi bir şirketle anlaşamadı. Eğer önümüzdeki pazar gününe kadar herhangi bir anlaşma gerçekleşirse, Donald Trump TikTok'u yasaklayan kararı son dakikaya kadar iptal edebilir.

Yetkiliye göre yasak devreye girerse, Çinli TikTok uygulaması ABD'deki Google Play Store ve App Store'dan kaldırılacak. Ayrıca Çinli uygulamalar, ABD sınırları içerisinden erişilebilen hiçbir uygulama mağazasında da yer alamayacak.

Trump, Çin-ABD arasında yakın zamanda biteceğe benzemeyen ticaret savaşlarının etkisiyle, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu. Ancak sürenin sona ermesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.