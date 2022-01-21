ABD'den Çin'e gidecek sporculara akıllı telefon uyarısı

ABD, Çin'in Pekin kentinde düzenlenecek kış olimpiyatlarına katılacak sporcuların cep telefonu kullanmamalarını istedi.

ABD hükümeti, önümüzdeki ay Pekin'de gerçekleşecek Kış Olimpiyatları'na gidecek olan ABD'li sporculara akıllı telefon uyarısı yaptı.

Hükümet, güvenlik endişeleri nedeniyle sporcuların kişisel telefonlarını yanlarına almamalarını söyledi.

ABD, oyunlarda yarışan Amerikalıları, olası sızma çabalarını önlemek için tek kullanımlık telefonlar kullanmaya teşvik ediyor.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

Aralık ayında Biden yönetimi, Çin'in insan hakları ihlallerine karşı diplomatik bir boykot düzenleyerek, Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na hiçbir ABD yetkilisinin katılmayacağını açıklamıştı.

Aralık ayında açıklama yapan basın sekreteri Jen Psaki, "Çin'in Sincan'da devam eden soykırımı ve insanlığa karşı suçları ve diğer insan hakları ihlalleri göz önüne alındığında, Biden yönetimi olimpiyatlara resmi temsilci göndermeyecek." demişti.



