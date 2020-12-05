ABD'den Facebook'a Amerikalılara ayrımcılık suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, Amerikalı çalışanlar yerine geçici vizeye sahip yabancıları tercih ettiği iddiasıyla Facebook'a dava açtı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, yeni bir dava ile karşı karşıya.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Facebook şirketinin Amerikan vatandaşlarına ayrımcılık yaparak ilgili yasaları ihlal ettiği belirtildi.

ABD VATANDAŞLARINA AYRIMCILIK

Bakanlık, 2 bin 600 kadar pozisyon için Facebook'un nitelikli ABD'lileri işe almak yerine, H1-B dahil çeşitli çalışma vizelerine sahip yabancıları tercih ettiğini ve uygulamada "Amerikan vatandaşlarına ayrımcılık olduğunu" savundu.

Facebook sözcüsü Daniel Roberts ise şirketin Adalet Bakanlığı ile bu konuda iş birliği yaptığını bildirdi.

ABD'de özellikle teknoloji ve bilişim firmalarının, dünyanın dört bir yanından nitelikli yabancı kişileri istihdam edebilmek için H1-B vizesini kullandığı biliniyor.

Amerikan medyasında dava, H1-B vizesiyle yabancı çalışan bulunduran diğer firmalara Trump yönetiminin bir "gözdağı" olarak yorumlanırken, başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın ekibinin göreve başlamasının ardından bu konunun çözüleceği söyleniyor.