ABD'den Samsung'a dev çip desteği: 6,4 milyar dolar ABD yönetimi, Güney Koreli Samsung'a Teksas'taki çip üretimi için 6,4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacak.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda yapay zeka teknolojileri oldukça gelişmiş durumda. Bu pazara dev yatırımlar yapan ülkeler, yarışta bir adım önde olmak istiyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile ortak yapay zeka (AI) çalışma grubu kurduklarını birkaç gün önce duyurmuştu.

ABD'den Samsung'a dev finansman

ABD yönetimi, Güney Koreli Samsung'a Teksas'taki çip üretimi için 6,4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacak.

Samsung ile ABD Ticaret Bakanlığı arasında, şirketin gelişmiş yarı iletken üretimi ve AR-GE'sini Teksas'a getirmek için bir ön anlaşma yapıldığını duyuran ABD Başkanı Joe Biden, bu kapsamda Samsung'un 40 milyar doların üzerinde yatırım ve en az 21 bin 500 istihdam sağlayacağını söyledi.

Biden, bu tesislerin, yapay zeka gibi ileri teknolojiler için gerekli olan dünyanın en güçlü çiplerinden bazılarının üretimini destekleyeceğinin ve ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendireceğinin altını çizdi.

ABD kesenin ağzını açtı

ABD, bu ay Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye de CHIPS Yasası kapsamında 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman ve 5 milyar dolara kadar kredi sağlayacağını açıklamıştı.

Mart ayında da Intel'in yerel çip üretim tesislerine yönelik 11 milyar dolarlık kredinin yanı sıra 8,5 milyar dolarlık hibe duyurulmuştu.

ABD yönetimi ayrıca, Global Foundries ve Microchip Technology'ye de yarı iletken üretimini artırmak için destek vereceğini belirtmişti.

Ülkenin, çip yatırımlarıyla 2030'a kadar dünyadaki en ileri yarı iletkenlerin yüzde 20'sini üretmesi hedefleniyor.