AB'de mobil cihazlar için ortak şarj dönemi bu yıl başlıyor Avrupa Birliği'nde 28 Aralık 2024'ten itibaren; satılan tüm cep telefonları, tabletler ve kameralar standart USB Type-C şarj kablosu kullanacak.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 27 Haziran’da Avrupa Parlamentosu’na şarj aletlerinin elektronik cihazların hepsinde tek tip şekilde üretilmesine ilişkin yasa tasarısı sunmuştu.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu tasarı, 2024 itibarıyla üye devletler tarafından uygulanacak.

Mobil cihazlarda ortak şarj dönemi

2024 yılı sonuna kadar AB'de satılan tüm cep telefonları, tabletler ve kameraların USB Type-C şarj bağlantı noktasıyla donatılması gerekecek.

Bu, tüketicilerin cihaz markası ne olursa olsun cihazlarını herhangi bir USB-C şarj kablosuyla şarj etmelerine olanak tanıyacak.

Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıttığı iPhone 15 modellerinde USB-C şarj girişini kullanarak şimdiden gerekli adımları atmıştı.

2026 baharından itibaren bu yükümlülük dizüstü bilgisayarları da kapsayacak. Salı günü, genel kurulda 602 lehte, 13 aleyhte ve 8 çekimser oyla kabul edilen yeni yasa, atıkları azaltmaya yönelik hayata geçirildi.

Yeni kurallara göre tüketiciler, artık her yeni cihaz satın aldıklarında farklı bir şarj cihazına ihtiyaç duymayacak.

Üreticisi ne olursa olsun, kablolu kabloyla şarj edilebilen tüm yeni cep telefonları, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, el tipi video oyun konsolları, taşınabilir hoparlörler, e-okuyucular, klavyeler, fareler, taşınabilir navigasyon sistemleri, kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlarlar USB Type-C şarj kablosuyla şarj edilecek.

Hızlı şarjı destekleyen tüm cihazlar artık aynı şarj hızına sahip olacak ve kullanıcıların cihazlarına uyumlu herhangi bir şarj cihazıyla aynı hızda şarj etmelerine olanak tanıyacak.