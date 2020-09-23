AB'den ABD'ye veri transferi engellenirse, Facebook ve Instagram AB ülkelerinden çekilebilir

Facebook, Avrupa Birliği'nden ABD'ye veri transferini etkileyen yeni kurallar nedeniyle, Facebook ve Instagram uygulamalarının AB üyesi ülkelerdeki faaliyetlerini durdurabileceğini açıkladı.

Instagram ve WhatsApp gibi popüler uygulamaları bünyesinde barındıran Facebook, geçtiğimiz günlerde İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne bir şikayet dilekçesi ile başvuruda bulundu.

Facebook dilekçede, İrlanda'nın Veri Koruma Komiserliği (DPC) tarafından verilen ve AB'den ABD'ye veri transferini mahremiyet kaygıları nedeniyle engelleme tehdidinde bulunulan talimata karşı çıktığını belirtti.

"FACEBOOK VE INSTAGRAM'I AB ÜLKELERİNE NASIL SUNACAĞIZ?"

Facebook'un İrlanda'daki Veri Koruma Yetkilisi ve Genel Danışmanı Yvonne Cunnane'nin kaleme aldığı dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Facebook'un, İrlanda Veri Koruma Komiserliği'nin istediği gibi, kullanıcı verilerinin ABD'ye transferinin tamamen durdurulması emrine tabi olması durumunda, şirketin bu koşullar altında Facebook ve Instagram hizmetlerini AB ülkelerinde nasıl sunmaya devam edebileceği net değil".

FACEBOOK: BU BİR TEHDİT DEĞİL

Facebook'un AB ülkelerinden çekilebileceği yönündeki açıklamasını bir tehdit olarak yorumlayan yetkililer şirkete ulaştı. Bir Facebook sözcüsü ise bu açıklamaların çekilme tehdidi olmadığını söyledi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Facebook Avrupa'dan çekilme tehdidinde bulunmuyor. İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne sunulan belgelerde, Facebook'un birçok diğer işletme, organizasyon ve hizmet gibi, faaliyetlerine devam edebilmesi ve hizmet sunabilmesi için, AB ve ABD arasında veri transferine bağımlı olduğu gibi basit bir gerçekliğe dikkat çekiliyor." ifadeleri kullanıdlı.