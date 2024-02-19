AB'den Apple'a 500 milyon euro "müzik" cezası Avrupa Birliği'nin müzik uygulamalarında rekabete aykırı davranışları nedeniyle Apple'a 500 milyon euro para cezası kesmeye hazırlandığı bildirildi.

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ensonhaber.com

Avrupa Komisyonu, Apple'ın kendi platformunu rakip hizmetlere karşı ayrıcalıklı bir şekilde kullandığı iddialarını araştıran antitröst soruşturmasında kararını verdi.

Brüksel, müzik yayın hizmetlerine erişim konusunda AB yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a ilk kez para cezası verecek.

500 milyon euro ceza

Avrupa Birliği'nin, Apple'a yaklaşık 500 milyon euro civarında bir ceza kesmesi bekleniyor. Bu kararın önümüzdeki ayın başlarında açıklanması planlanıyor.

Spotify şikayet etmişti

AB, 2021 yılında Spotify'ın şikayeti üzerine Apple'ı müzik akışı uygulamalarında hakim konumunu kötüye kullanmakla suçlamış ve geçen yıl soruşturmanın kapsamını daraltmıştı. Spotify, ilk resmi şikayetini 2019 yılında yapmıştı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin rekabeti ihlal edip etmediğini denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Apple'ın müzik uygulamalarına daha düşük fiyatlarla abonelik seçenekleri hakkında bilgilendirmeyi ve tercihi engelleyen sözleşme kısıtlamaları dayattığı iddia edilmişti.