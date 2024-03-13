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AB'den bir kural daha: Geliştiriciler uygulamalarını App Store üzerinden satmak zorunda kalmayacak

AB'den bir kural daha: Geliştiriciler uygulamalarını App Store üzerinden satmak zorunda kalmayacak ABD'li teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği'nin (AB) daha katı yasalarına uyum kapsamında AB'de yazılım geliştiricilere yönelik uygulamaları doğrudan kendi sitelerinde sunması için daha fazla esneklik sunacak.