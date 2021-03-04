ABD'li bilim insanı, patlayan iPhone X nedeniyle Apple'a dava açıyor

ABD'li bilim insanı Robert De Rose, cebinde patlayan ve yaralanmasına neden olan iPhone X nedeniyle Apple'ı mahkemeye veriyor.

Patlayan akıllı telefon haberleriyle sıkça karşılaştığımız şu günlerde, bir patlama vakası da iPhone X modelinde yaşandı.

ABD'deki bir üniversitede bilim insanı olarak görev yapmakta olan Robert De Rose'un kullandığı iPhone X, 2019 yılında bilim insanının cebinde patladı ve bacağında 2. derece yanıklar oluştu.

Patlamanın farkında olmadığını, ancak bacağında acı hissettikten sonra telefonun cebinde alev alev yandığını gördüğünü ifade eden Rose, 2 yıl sonra olayı mahkemeye taşıyor.

APPLE, İKİ YIL BOYUNCA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMADI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanı, yaşanan olayın ardından Apple ile iletişime geçtiğini, ancak şirketin herhangi bir adım atmadığını söylüyor. Daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Rose, Apple Watch'un aşırı ısınıp kolunu yaktığını söyleyen bir başka kullanıcıyla anlaşarak, Apple'a ortak dava açmaya karar veriyor.

(Temsili görsel)

Her ne kadar patlama haberlerine genellikle Android telefonlar konu olsa da şimdiye kadar bazı iPhone modelleri de patlamıştı. Bu tür patlamaların en büyük nedeni ise orijinal olmayan şarj cihazlarından ve bataryalardan kaynaklanıyor.

Mahkemenin iPhone X patlamasıyla ilgili nasıl bir karar vereği ise şimdiden merak konusu.