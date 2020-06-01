ABD'li göstericiler Apple mağazalarını yağmaladı

Irkçılığa karşı sokaklara dökülen ABD'li göstericiler, Apple mağazalarının camlarını kırarak içeri daldı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir polisin, siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olması sonrası kentte başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü ve tüm ülkeye yayıldı.

Adeta bir iç savaşın yaşandığı ülkede, yağmalama olaylarından teknoloji mağazaları da nasibini aldı.

Yağmalama olaylarından en çok etkilenen şirket ise Apple oldu. Koronavirüs nedeniyle gelirleri azalan şirkete, bir darbe de kendi vatandaşlarından geldi.

Birçok Apple mağazasının camını kırıp içeriye dalan göstericiler, şirkete ciddi zararlar verdi.

ÇALINAN ÜRÜNLERİN BİRÇOĞU ÇALIŞMAYACAK

Apple'ın güvenlik politikalarına göre mağazalarda müşterileirn test etmesi için sergilenen cihazlar, sadece mağaza sınırları içerisinde çalışıyor. Yani çalınan cihazların birçoğu aslında hiçbir işe yaramayacak.

APPLE KULLANICILARA MESAJ GÖNDERDİ

Apple, çalınan telefonlara gönderdiği mesajda, müşterilerin ürünleri tekrar mağazaya bırakmaları gerektiğini ve telefonların uzaktan devre dışı bırakılarak takip edildiğini belirtti.