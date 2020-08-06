ABD'li GPS şirketine 10 milyon dolarlık siber saldırı

ABD'li GPS şirketi Garmin'i hedef alan bilgisayar korsanları, ünlü şirketten 10 milyon dolar fidye istedi.

Çeşitli cihazlar için GPS teknolojileri üreten ABD merkezli şirket Garmin, siber saldırganların yeni hedefi oldu.

Güvenlik şirketi Kaspersky, Garmin'in temmuz ayında bir siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

10 MİLYON DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Kaspersky'nin açıklamasına göre, Garmin'in servislerini 3 gün boyunca devre dışı bırakan saldırıda, şirketin iç ağı ve üretim sistemleri şifrelendi ve 10 milyon dolar fidye istendi.

Garmin şirketinin, siber güvenlik firması Arete IR aracılığıyla hackerlare birkaç milyon dolar ödemek zorunda kaldığı belirtildi.



Garmin'i hedef alan fidye yazılımı, bu yılın ilk yarısından bu yana dikkate değer ölçüde aktif olan WastedLocker adlı Truva atıydı. Özellikle Garmin'i hedef almak için tasarlanan bu sürüm, sahip olduğu teknik özelliklerle öne çıkıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Fedor Sinitsyn, "Bu vaka, geçmişte görülen WannaCry ve NotPetya gibi geniş kitleleri etkileyen fidye yazılımlarının aksine sadece büyük şirketleri hedef alan kripto fidye yazılımı saldırılarında bir artış olduğunu gösteriyor.

"KURUMLAR DİKKATLİ OLMALI"

Kurban sayısı daha az olsa da bu hedefli saldırılar çok daha gelişmiş ve yıkıcı oluyor. Yakında bu tür saldırıların azalacağına dair bir ipucu da yok. Bu nedenle, kurumların her zaman dikkatli olmaları ve kendilerini koruyacak adımlar atmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.