ABD'li Kongre üyesi Ocasio-Cortez, Twitch yayınıyla 200 bin dolar topladı

Popüler video oyunu "Among Us"ı oynamak için Twitch'te yayına çıkan Cortez, elde ettiği gelirin yoksullukla mücadelede kullanılacağını söyledi.

ABD'de New York'lu Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, çevrimiçi oyun oynayarak, yoksullukla mücadele için para topladı.

Cortez, Kanadalı siyasetçi Jagmeet Singh ile birlikte Twitch'te popüler video oyunu "Among Us"ı oynadı.

200 BİN DOLAR YARDIM ÇABALARINA GİDECEK

Cortez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aramıza katılan herkese minnettarız! Senden öğrenmek harika Singh. 200 bin dolar (yaklaşık 1.56 milyon TL), doğrudan yardım çabalarına gidecek." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ"

ABD'li Kongre üyesinin tweet'ini alıntılayan Singh ise "Daha iyi bir dünyayı nasıl inşa edebileceğimiz konusunda seninle sohbet etmek harikaydı. Birlikte daha iyisini yapabiliriz. Annem bana her zaman şunu öğretti: Birbirimizi kaldırdığımızda hepimiz yükseliriz." notunu düştü.

3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce de Twitch'i kullanan Cortez, ulaştığı 430 bin kişiyle platform tarihindeki en büyük üçüncü kitleye sahip olmuştu.