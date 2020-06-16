ABD'li şirketler 5G konusunda Huawei ile çalışabilecek

ABD, Amerikan şirketlerinin 5G standartlarında Huawei ile birlikte çalışabilmeleri için kısıtlamalarda değişiklik yaptı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, ABD ve Google tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve şirketin Amerikan şirketleriyle iş yapması engellenmişti.

ABD 5G KONUSUNDA GERİ ADIM ATTI

ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan şirketlerinin Huawei ile iş yapmasına yönelik kısıtlamalarda, 5G standartlarında birlikte çalışabilmelerine izin verecek şekilde değişikliğe gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, ABD'nin telekomünikasyon sektöründeki standart geliştirme faaliyetlerine daha fazla katkıda bulunmasını sağlayacak yeni bir kuralı duyurduğu bildirildi.

Açıklamada; yeni kuralla Huawei'nin Varlık Listesi'nde bulunmasının, Amerikan şirketlerinin Çinli şirketin de katıldığı önemli standart geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmasını engellemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Ross, ABD'nin küresel inovasyondaki liderliğinden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Ross, ABD teknolojilerinin uluslararası standartlar haline gelmesi için ABD'nin endüstrideki varlığını teşvik ederek ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

2019'DA YASAK GELMİŞTİ

ABD, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'yi ulusal güvenliğe aykırı faaliyetlerde bulunma riski oluşturduğu gerekçesiyle 2019'da Varlık Listesi'ne almıştı.

Yeni değişikliğe göre Huawei, ABD'nın kısıtlama listesinde bulunmaya devam edecek. Ancak Çinli şirket, 5G'nin geliştirilmesi için ABD'li şirketlerle birlikte çalışabilecek.