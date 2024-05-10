ABD'nin bütçe anlaşmazlıkları NASA'nın görevlerini etkiliyor ABD Kongresinde, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında 2024 bütçesiyle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar, NASA'nın çalışmalarını kötü yönde etkiledi.

AA & Ensonhaber

ABD Temsilciler Meclisi'nde 2024 mali yılı bütçesi konusunda, Cumhuriyetçi çoğunluk ile Demokratların uzun süre anlaşamaması ve kurumlara verilen desteklerin kısıtlanması nedeniyle NASA'nın araştırmaları riske atıldı.

ABD'nin 2024 bütçesinde, NASA'dan yapılan kesintilerden en çok Mars'tan Dünya'ya toprak ve kaya örnekleri taşıma projesinin ve diğer gezegen bilimi çalışmalarının etkilendiği kaydedildi.

NASA'ya verilen para azaldı

Kongrenin gecikmeli olarak onayladığı 2024 bütçesinde, NASA'ya 2023'e göre "yaklaşık yarım milyar dolar daha az" para verildiği, bu kesintiden "en büyük darbeyi Mars çalışmalarının aldığı" belirtildi.

NASA görevleri erteleniyor

Söz konusu kesinti yüzünden diğer gezegenlere ve uydulara yönelik sondaj çalışmaları ertelenirken, NASA'nın Kaliforniya eyaletindeki bir laboratuvarı, şubatta fon yetersizliğinden ötürü 530 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

NASA'nın 2024 bütçesi, geçen yıla göre yüzde 2 kesinti ve talep edilen fondan yüzde 8,5 daha az olmasına rağmen 24 milyar 875 milyon dolar olarak belirlendi.