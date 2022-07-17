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    ABD'nin Huawei'yi yasaklamak için 3 milyar dolara ihtiyacı var

    Huawei ve ZTE ekipmanlarını ülke genelinde yasaklayan ABD, bunun için çok yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 11:56
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    ABD'nin Huawei'yi yasaklamak için 3 milyar dolara ihtiyacı var

    Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

    Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, Joe Biden döneminde de yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

    Gelen bilgilere göre, ABD'nin Çinli Huawei ve ZTE ekipmanlarını yasaklaması pek de kolay olmayacak.

    3 milyar dolar gerekiyor

    ABD telekom düzenleyicisinin, Huawei ve ZTE tarafından üretilen ve toplam maliyeti 4,9 milyar dolara çıkaran ekipmanların, ABD ağlarından kaldırılmasını finanse etmek için 3 milyar dolara ihtiyacı var.

    Kongre, kaldırma sürecini finanse etmek için yalnızca 1,9 milyar dolar tahsis ettiğinden, şirketlere maliyetlerin yalnızca yüzde 40'ı geri ödenecek.

    huawei biden


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