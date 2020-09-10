ABD'nin Portland şehrinde yüz tanıma teknolojisi tamamen yasaklandı

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland şehri, yüz tanıma teknolojisini yasa dışı ilan eden ilk şehir oldu.

ABD'deki Oakland, San Francisco ve Boston gibi birçok şehir, devlet kurumlarının yüz tanıma teknolojisini kullanmasını daha önce yasaklamıştı.

Oregon eyaletine bağlı Portland şehri ise, bu teknolojinin hem özel hem de kamusal kullanımını tamamen yasaklayan ilk şehir oldu.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Portland belediye başkanı Ted Wheeler, "Portlandlılar, gizlilik haklarının hükümetler veya özel bir kurum tarafından istismar edilmesinden asla korkmamalı. Şehirdeki hiçkimse, ırksal ve cinsiyet önyargısı olduğu kanıtlanmış bu teknolojiyi asla kullanmayacak." dedi.

Şehir meclisinin aldığı karar, iki aşamada yürürlüğe girecek. İlk olarak kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere şehir bürolarında yüz tanıma teknolojisi tamamen yasaklanacak.

İkinci aşama ise gelecek yıl ocak ayından itibaren devreye girecek ve mağazalar, bankalar, Airbnb kiralama, eğlence kuruluşları, restoranlar ve bunun gibi halkın erişebileceği özel mülkiyetteki yerlerin yüz tanıma teknolojilerini kullanması yasaklanacak.

VATANDAŞLAR DAVA AÇABİLECEK

Yeni kabul edilen yasalara göre Portland vatandaşları, yüz tanıma teknolojisini kendi üzerlerinde kullanan kurumlara dava açabilecek.

AVRUPA YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİNE KARŞI

Yüz tanıma teknolojisi, Avrupa'daki 32 ülkede kullanım için onaylandı. Ancak, bu teknolojinin kullanımını halk tepkiyle karşılıyor.

Fransa ve İsveç yakın zamanda, okullarda yüz tanıma kullanımını yasakladı. Avrupalıların yüzde 80'i yüz verilerini yetkililerle paylaşmaya hevesli değil.

Bu olumsuz düşüncelere rağmen teknoloji, bugüne kadar hala 26 Avrupa ülkesinde kullanılıyor.