ABD'nin teknoloji şirketleri 2024'ü rekorla kapattı

AA & Ensonhaber

ABD'nin "Muhteşem Yedilisi" olarak adlandırılan 7 teknoloji devi, 2024 yılını rekor seviyelerde kapattı.

Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisseleri, 2024 yılında önemli kazançlar elde etti.

NVIDIA, YAPAY ZEKA İLE ZİRVEDE

Nvidia, yapay zeka çiplerine olan talep sayesinde hisselerinde yüzde 171'lik bir artış yaşadı ve "Muhteşem Yedili" arasında yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu. Nvidia'nın piyasa değeri, 2024 yılında 3 trilyon doları aştı.

META, YAPAY ZEKA GELİŞTİRMELERİNİN KARŞILIĞINI ALDI

Meta, yapay zeka alanındaki çalışmaları sayesinde hisselerinde yüzde 65'lik bir artış gördü. Şirketin hisse fiyatı, Aralık ayında rekor seviyeye ulaştı.

TESLA, SEÇİMLERİN ARDINDAN YÜKSELDİ

Tesla hisseleri, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin ardından yüzde 60'tan fazla değer kazandı. Şirket, 2024 yılında yatırımcısına yüzde 62 kazandırdı.

AMAZON VE ALPHABET'TEN DE KAZANÇ

Amazon hisseleri, 2024 yılında yüzde 44 değer kazanırken, Alphabet hisseleri yüzde 35 arttı. Her iki şirketin hisse fiyatı da aralık ayında rekor seviyeye ulaştı.

Apple hisseleri 2024'te yüzde 30 değer kazanırken, Microsoft hisseleri yüzde 12 arttı.