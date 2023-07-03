ABD'nin uçan otomobili gerekli izinleri aldı ABD'li otomobil üreticisi Alef, hem karada hem de havada hareket edebilen Model A isimli aracının ABD Federal Havacılık İdaresi'nden onay aldığını duyurdu.

Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan uçan araba teknolojilerine bir yenisi daha eklendi. ABD'li otomobil üreticisi Alef, hem karada hem de havada hareket edebilen Model A isimli aracı için önemli bir adımı daha geride bıraktı. Şirket, uçan arabası için ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay aldığını duyurdu. Kaliforniya merkezli Alef Aeronautics, tamamen elektrikli ve iki koltuklu Model A adlı aracının trafik kazalarını önleyebileceğini söylüyor. Alef CEO'su Jim Dukhovny, Model A’nın tamamen elektrikli olup halka açık yollarda seyahat edebileceğini belirterek, aracın dikey kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetiyle tasarlandığını açıkladı. Havada 177 km menzile sahip Model A, karada 320 kilometre, havada ise 177 kilometre boyunca yolculuk yapabiliyor. Alef, Model A'nın 298 bin 520 dolardan satışa sunulduğunu ve teslimatların 2025 yılında başlayacağını duyurdu.