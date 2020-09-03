Acıya insan derisi gibi tepki veren elektronik deri geliştirildi

Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden araştırmacılar, acıya gerçek insan derisi gibi tepki veren elektronik bir cilt icat etti.

Son yıllarda teknolojinin bir hayli gelişmesiyle oldukça ilginç icatlar karşımıza çıkmaya başladı.

Örneğin geçtiğimiz haftalarda Singapurlu bilim insanları, Star Wars filminden ilham alarak yapay zeka destekli elektronik deri üretmişti. Bu deri sayesinde protez kullanan kişiler, dokundukları yüzeyleri ve yüzey ısısını hissedebiliyordu.

ACIYA TEPKİ VEREN ELEKTRONİK CİLT GELİŞTİLDİ

Şimdi ise Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden bilim insanları, acıya gerçek insan derisi gibi tepki veren elektronik bir cilt icat etmeyi başardı. Araştırmacılar, cildin acıya anında tepki vermesini sağlamak için elektrik sinyallerini ve insan sinirlerini kopyaladı.

Çalışmada yer alan doktora öğrencisi Ataur Rahman, geliştirilen prototiplere bellek hücrelerinin yerleştirildiğini ve acıya yönelik tepkiyi tetiklemekten bu hücrelerin sorumlu olduğunu belirtti.

Araştırmanın lideri Profesör Madhu Bhaskaran ise geliştirdikleri teknolojinin yeni nesil biyomedikal teknolojiler ve akıllı robotlar açısından büyük bir ilerleme olduğunu söyledi.

"AĞRIYA ANINDA TEPKİ VERİYOR"

Bhaskaran, “Şimdiye kadar hiçbir elektronik teknoloji, insanın acı hissini gerçekçi biçimde taklit edememişti. Geliştirdiğimiz yapay cilt ise basınç, sıcaklık veya soğuk, ağrı verecek bir seviyeye geldiğinde anında tepki veriyor.

Akıllı protezler ve akıllı robotik malzemeler üretmek için gereken karmaşık geri bildirim sistemlerinin geliştirilmesi yolunda kritik bir adım attık." ifadelerini kullandı.