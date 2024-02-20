Adem Metan'dan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile özel röportaj Adem Metan'ın Peki Sonra programına konuk olan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tarihe geçen uzay yolculuğuna ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi olmasaydı bu görev gerçekleşmezdi" dedi.

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ensonhaber.com

Gazeteci Adem Metan, önemli konuklarla başarılı röportajlar gerçekleştiriyor.

Metan'ın YouTube kanalında yayınladığı 'Peki Sonra' programının son konuğu, şimdilerde herkesin yakından takip ettiği ilk Türk astronot Alper Gezeravcı oldu.

Metan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusu

İkili keyifli bir sohbet gerçekleştirirken, tarihe geçen uzay yolculuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağladığı olanaklara değinildi.

Metan, Gezeravcı'ya şu soruyu yöneltti:

"Sayın Erdoğan ile görüşme ne ifade etti sizin açınızdan?"

"Güçlü iradesi olmasaydı bu görev gerçekleşmezdi "

Alper Gezeravcı ise soruya şöyle yanıt verdi:

"Bu görevin yapılmasına imkan tanıyan bu yönde devletimizin ev üst iradesini ortaya koyan temsil makamımız Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun, bunun hakikaten gelişmiş milletlerin arasında olmamıza vesile olacak, bunu gerektirecek, hak ettiğimiz bir pozisyon olduğu noktasında güçlü iradesi olmasaydı bu görev gerçekleşmezdi.

"İlgi alakası ve yakından takibi müteşekkir etti"

Dolayısıyla bu noktada iradesini koymuş Cumhurbaşkanımızın görevin icrasına yönelik de ilgi alakası ve yakından takibi, hakikaten çok müteşekkir olduğum hususlardan bir tanesiydi.

"Devletimizin en üst seviye iradesini sonuna kadar devam ettirdi"

Görevin icrası esnasında da ilgili kurumlara verdiği talimatlarla bu görevin yerine getirilmesi noktasında son derece devletimizin en üst seviye iradesini sonuna kadar devam ettirdi."