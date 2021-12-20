Adını Meta olarak değiştiren Facebook, yılın en kötü şirketi seçildi

Adını Meta olarak değiştiren Facebook, yılın en kötü şirketi seçildi

Yapılan bir ankette Meta, "Yılın En Kötü Şirketi" listesinde açık arayla zirveye oturdu.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, sanal gerçeklik evrenine adım atmış ve çatı şirketinin adını "Meta" olarak değiştirmişti.

Yahoo Finance tarafından yapılan kullanıcı anketinde Meta, yaşanan skandallar nedeniyle "Yılın En Kötü Şirketi" seçildi. Açık uçlu cevaplarda, kullanıcıların hepsi farklı bir nedenle Meta'dan şikayetçiydi.

Bu nedenler arasında; nefret söylemi, yanlış bilgi, kişisel veri ihlalleri gibi Facebook'un adının sık sık geçtiği skandallar bulunuyor.

ALİBABA İKİNCİ SIRADA

Meta'nın ardından ikinci sırada ise Çinli e-ticaret devi Alibaba geldi. Listeye giren diğer şirketler ise AT&T, Nikola ve Tesla olarak açıklandı.

Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta, bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp gibi en çok kullanılan uygulamarı barındırıyor.



