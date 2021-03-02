Afrika kıtasının yarısından fazlası internete erişemiyor

Afrika kıtasında internet kullananların sayısının 634 milyonu geçti. Ancak hala yüzde 54'lük kesim interneti kullanamıyor.

Son zamanlarda bir hayli artan internet kullanımı, koronavirüs salgını nedeniyle zirve yapmış durumda. Ancak Afrika'nın hala bazı bölgeleri internet bağlantısından yoksun.

Internet World Stats verilerine göre, kıta nüfusunun (1,3 milyar) yüzde 46'sı internet kullanıyor. Afrika genelinde internet kullananların sayısı 634 milyon 863'e yükseldi, ancak yüzde 54'lük bir kesim hala internete erişemiyor.

İNTERNET KULLANANLARIN SAYISINDA ARTIŞ VAR

2011'de kıtanın yüzde 13,5'i internet kullanırken, bu oran 2018'de yüzde 28'e yükseldi. Afrika'da internet kullanıcı sayısı son 3 yılda hızla artarak nüfusun yüzde 46'sına ulaştı.

Kıtada en fazla internet kullanıcısı olan ülkeler Nijerya, Mısır ve Kenya olurken, en az internet kullanıcısı ise Sao Tome, Eritre ve Ekvator Ginesi'nde kaydedildi.

NİJERYA LİDER

Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) tarafından yayınlanan "Ağustos-Eylül 2020 İnternet Abone Bilgisi" raporunda, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede 151.5 milyon kişinin internet kullandığı bilgisine yer verilmişti. Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da, yaygın olarak mobil internet kullanılıyor.

DEV ŞİRKETLER AFRİKA'YA YATIRIM YAPIYOR

Günümüzde özellikle Afrika ülkelerinde internet kullanıcı sayısı bir hayli düşük ve bu nedenle kıtada yapılan çalışmalar daha da artmış durumda.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya devi Facebook'un, Afrika'ya 37 bin kilometre internet ağı kuracağını sizlerle paylaşmıştık.

Küresel Mobil Telekomünikasyon Derneği (GSMA), telekomünikasyon alanında Sahra Altı Afrika ülkelerinde (Coğrafî olarak Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan bölge) yapılan çalışmalarla 2025'te 28 milyon cihazın 5G teknolojisine bağlanacağını söylüyor.

GSMA'nın raporuna göre, Afrika'da 2025 yılında mobil internet kullanan kişi sayısı 483 milyona yükselecek.