Airbus, dünyanın ilk sıfır emisyonlu ticari uçak konseptlerini açıkladı

Airbus, hidrojenle çalışan sıfır emisyonlu uçaklar için üç yeni konsept geliştirdi. Bu konseptler, ayrıca dünyanın ilk sıfır emisyonlu ticari uçakları olacak.

1970 yılında kurulan Fransız havacılık firması Airbus, 2035 yılına kadar hizmete girmesi planlanan dünyanın ilk sıfır emisyonlu ticari uçakları için üç konsept geliştirdi.

Airbus CEO'su Guillaume Faury, ''Bu, ticari havacılık sektörü için tarihi bir an ve bu endüstrinin şimdiye kadar gördüğü en önemli geçişte öncü bir rol oynamayı planlıyoruz.

Hem sentetik yakıtlarda hem de ticari uçaklar için birincil güç kaynağı olarak hidrojenin kullanımının, havacılığın iklim etkisini önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

İşte Airbus'ın tanıttığı 3 farklı uçak konsepti:





TURBOPROP

İki Turboprop motorundan gücünü alan bu konsept, 100 yolcu taşima kapasitesine ve 1000 deniz mili menzile sahip. Genellikle kısa mesafe uçuşlar için geliştirilen konsept, gücünü hidrojen yakıtından alıyor.

WING BODY

200 yolcu taşıma kapasitesine sahip Wing Body konsepti ise 2 bin deniz mili menzil sunuyor. Kanatlarının, uçağın gövdesi ile birleşmiş bir şekilde karşımıza çıkan tasarım, yine çift motordan güç alıyor.

TURBOFAN

Turbofan tasarımı diye adlandırılan konsept, yine 200'e kadar yolcu taşıyabilecek ve 2 bin deniz mili mesafeye uçabilecek. Sıvı hidrojenin, arka basınç bölmesinin arkasında bulunan tanklar aracılığıyla depolandığı bu modelde, çift turbofan motoru bulunuyor.

Airbus mühendisleri, 2020'lerin sonlarına kadar tam ölçekli bir uçak prototipine sahip olmak amacıyla, hidrojen yakıt hücresi ve hidrojen yanma teknolojilerini test etmeye başlayacak.

AB Komisyonu'na göre, havacılıktan kaynaklanan doğrudan emisyonlar, Avrupa Birliği'nin toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde üçünü ve küresel emisyonların yüzde ikisinden fazlasını oluşturuyor .



