Akıllı saatler için Snapdragon Wear 4100 duyuruldu

Qualcomm, yeni nesil akıllı saatlere güç verecek Snapdragon Wear 4100 ailesini tanıttı.

Akıllı telefonlar için ürettiği işlemcileriyle bilinen Qualcomm, yeni nesil akıllı saatlere güç verecek işlemci ailesi Snapdragon Wear 4100'ü görücüye çıkardı.

Hem verimlilik hem de performans açısından Snapdragon Wear 3100‘e göre daha iyi performans gösterecek yeni işlemciler, bir önceki nesile göre yüzde 85 daha hızlı.

2020 yılı içerisinde akıllı saatlerde görmeye başlayacağımız bu yeni yonga setleri sayesinde daha hızlı akıllı saatler karşımıza çıkacak.

Gelin yeni işlemcilerin özelliklerine bir göz atalım.

SNAPDRAGON WEAR 4100 ÖZELLİKLERİ

1.7 GHz hızında 4 çekjirdekli Arm Cortex A53 işlemciden güç alan Wear 4100, 320 MHz’ye kadar çalışan Adreno 504 grafik ara birimini kullanıyor.

Akıllı saatler için 16 megapiksel kamera desteği sunan yeni işlemciler, Google Wear OS işletim sistemini de destekliyor.

Wi-Fi, Bluetooth ve Hücresel veri desteği gibi bağlantı teknolojilerini destekleyen Snapdragon Wear 4100, özellikle androic cephesinde daha güçlü akıllı saat modellerinin üretilmesini sağlayacak.

Snapdragon Wear 4100+ ve Wear 4100 olarak isimlendirilen yeni işlemcileri ilk olarak hangi üreticinin kullanacağı ise bilinmiyor.



