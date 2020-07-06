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    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi

    Ülkemizde satılan akıllı telefonların fiyatları yükselmeye devam ediyor. Sizler için en çok fiyatı artan telefonları listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 13:58
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    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #1

    Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve fiyatı 200 dolardan az olan cep telefonlarının ithalatına getirilen gözetim uygulaması kararı yeni vergilerle birleşince, ülkemizde satılan telefonların fiyatları da tavan yaptı.

    Birçok akıllı telefonun satış fiyatı yükselirken, özellikle orta segment telefonların fiyatlarında 1000 lirayı aşan yükselişler göze çarptı.

    Şimdi sizlerle birlikte en çok fiyat artışı yaşanan bazı akıllı telefonlara göz atalım.

    HONOR 8A

    honor

    HONOR 8S

    HONOR

    HONOR 9 LITE

    HONOR

    HONOR 9X

    HONOR

    HUAWEI P SMART

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #6

    HUAWEI Y6

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #7

    İPHONE 8

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #8

    İPHONE 11

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #9

    iPHONE 11 PRO

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #10

    LG K8

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #11

    LG K40

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #12

    NOKIA 5.1 PLUS

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #13

    REALME C2

    REALME

    REDMI 7A

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #15

    REDMI NOTE 8 PRO

    redmi

    REDMI NOTE 8

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #17

    SAMSUNG GALAXY A10

    GALAXY

    SAMSUNG GALAXY M20

    GALAXY

    XIAOMI MI 9 LITE

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #20

    XIAOMI MI A3

    Xiaomi

    XIAOMI REDMI 7

    Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi #22

    (Veri kaynağı: Akakçe)

    Akıllı telefonların son fiyatlarına baktığımızda, genellikle giriş ve orta seviye modellerde ciddi fiyat artışının olduğunu görüyoruz. Üst segment telefonların fiyatlarında ise dalgalanmalar devam ediyor.

    Ayrıca geçtiğimiz günlerde Apple, ülkemizde satılan iPhone XR’den iPhone 11 Pro Max’e kadar olan tüm iPhone modellerine en az yüzde 10 zam yapmıştı.

    Apple'ın yaptığı zamlardan sonra yeni iPhone modellerinin fiyatlarını yeniden hatırlayalım:

    Zamdan önce:

    • iPhone XR 64 GB - 6 bin 499 TL
    • iPhone XR 128 GB - 6 bin 949 TL
    • iPhone 11 64 GB - 7 bin 299 TL
    • iPhone 11 128 GB - 7 bin 749 TL
    • iPhone 11 256 GB - 8 bin 599 TL
    • iPhone 11 Pro 64 GB - 10 bin 999 TL
    • iPhone 11 Pro 256 GB - 12 bin 299 TL
    • iPhone 11 Pro 512 GB - 13 bin 999 TL
    • iPhone 11 Pro Max 64 GB - 11 bin 999 TL
    • iPhone 11 Pro Max 256 GB - 13 bin 299 TL
    • iPhone 11 Pro Max 512 GB - 14 bin 999 TL

    Zamdan sonra:

    • iPhone XR 64 GB - 7 bin 099 TL
    • iPhone XR 128 GB - 7 bin 549
    • iPhone 11 64 GB - 7 bin 999 TL
    • iPhone 11 128 GB - 8 bin 449 TL
    • iPhone 11 256 GB - 9 bin 299 TL
    • iPhone 11 Pro 64 GB - 11 bin 999 TL
    • iPhone 11 Pro 256 GB - 13 bin 299 TL
    • iPhone 11 Pro 512 GB - 15 bin 149 TL
    • iPhone 11 Pro Max 64 GB - 13 bin 199 TL
    • iPhone 11 Pro Max 256 GB - 14 bin 499 TL
    • iPhone 11 Pro Max 512 GB - 16 bin 349 TL

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