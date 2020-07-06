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Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 13:58
Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve fiyatı 200 dolardan az olan cep telefonlarının ithalatına getirilen gözetim uygulaması kararı yeni vergilerle birleşince, ülkemizde satılan telefonların fiyatları da tavan yaptı.
Birçok akıllı telefonun satış fiyatı yükselirken, özellikle orta segment telefonların fiyatlarında 1000 lirayı aşan yükselişler göze çarptı.
Şimdi sizlerle birlikte en çok fiyat artışı yaşanan bazı akıllı telefonlara göz atalım.
HONOR 8A
HONOR 8S
HONOR 9 LITE
HONOR 9X
HUAWEI P SMART
HUAWEI Y6
İPHONE 8
İPHONE 11
iPHONE 11 PRO
LG K8
LG K40
NOKIA 5.1 PLUS
REALME C2
REDMI 7A
REDMI NOTE 8 PRO
REDMI NOTE 8
SAMSUNG GALAXY A10
SAMSUNG GALAXY M20
XIAOMI MI 9 LITE
XIAOMI MI A3
XIAOMI REDMI 7
(Veri kaynağı: Akakçe)
Akıllı telefonların son fiyatlarına baktığımızda, genellikle giriş ve orta seviye modellerde ciddi fiyat artışının olduğunu görüyoruz. Üst segment telefonların fiyatlarında ise dalgalanmalar devam ediyor.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde Apple, ülkemizde satılan iPhone XR’den iPhone 11 Pro Max’e kadar olan tüm iPhone modellerine en az yüzde 10 zam yapmıştı.
Apple'ın yaptığı zamlardan sonra yeni iPhone modellerinin fiyatlarını yeniden hatırlayalım:
Zamdan önce:
- iPhone XR 64 GB - 6 bin 499 TL
- iPhone XR 128 GB - 6 bin 949 TL
- iPhone 11 64 GB - 7 bin 299 TL
- iPhone 11 128 GB - 7 bin 749 TL
- iPhone 11 256 GB - 8 bin 599 TL
- iPhone 11 Pro 64 GB - 10 bin 999 TL
- iPhone 11 Pro 256 GB - 12 bin 299 TL
- iPhone 11 Pro 512 GB - 13 bin 999 TL
- iPhone 11 Pro Max 64 GB - 11 bin 999 TL
- iPhone 11 Pro Max 256 GB - 13 bin 299 TL
- iPhone 11 Pro Max 512 GB - 14 bin 999 TL
Zamdan sonra:
- iPhone XR 64 GB - 7 bin 099 TL
- iPhone XR 128 GB - 7 bin 549
- iPhone 11 64 GB - 7 bin 999 TL
- iPhone 11 128 GB - 8 bin 449 TL
- iPhone 11 256 GB - 9 bin 299 TL
- iPhone 11 Pro 64 GB - 11 bin 999 TL
- iPhone 11 Pro 256 GB - 13 bin 299 TL
- iPhone 11 Pro 512 GB - 15 bin 149 TL
- iPhone 11 Pro Max 64 GB - 13 bin 199 TL
- iPhone 11 Pro Max 256 GB - 14 bin 499 TL
- iPhone 11 Pro Max 512 GB - 16 bin 349 TL