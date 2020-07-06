Akıllı telefon fiyatlarının önlenemez yükselişi

Ülkemizde satılan akıllı telefonların fiyatları yükselmeye devam ediyor. Sizler için en çok fiyatı artan telefonları listeledik.

Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve fiyatı 200 dolardan az olan cep telefonlarının ithalatına getirilen gözetim uygulaması kararı yeni vergilerle birleşince, ülkemizde satılan telefonların fiyatları da tavan yaptı.

Birçok akıllı telefonun satış fiyatı yükselirken, özellikle orta segment telefonların fiyatlarında 1000 lirayı aşan yükselişler göze çarptı.

Şimdi sizlerle birlikte en çok fiyat artışı yaşanan bazı akıllı telefonlara göz atalım.

HONOR 8A

HONOR 8S

HONOR 9 LITE

HONOR 9X

HUAWEI P SMART

HUAWEI Y6

İPHONE 8

İPHONE 11

iPHONE 11 PRO

LG K8

LG K40

NOKIA 5.1 PLUS

REALME C2

REDMI 7A

REDMI NOTE 8 PRO

REDMI NOTE 8

SAMSUNG GALAXY A10

SAMSUNG GALAXY M20

XIAOMI MI 9 LITE

XIAOMI MI A3

XIAOMI REDMI 7

(Veri kaynağı: Akakçe)

Akıllı telefonların son fiyatlarına baktığımızda, genellikle giriş ve orta seviye modellerde ciddi fiyat artışının olduğunu görüyoruz. Üst segment telefonların fiyatlarında ise dalgalanmalar devam ediyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Apple, ülkemizde satılan iPhone XR’den iPhone 11 Pro Max’e kadar olan tüm iPhone modellerine en az yüzde 10 zam yapmıştı.

Apple'ın yaptığı zamlardan sonra yeni iPhone modellerinin fiyatlarını yeniden hatırlayalım:

Zamdan önce:

iPhone XR 64 GB - 6 bin 499 TL

iPhone XR 128 GB - 6 bin 949 TL

iPhone 11 64 GB - 7 bin 299 TL

iPhone 11 128 GB - 7 bin 749 TL

iPhone 11 256 GB - 8 bin 599 TL

iPhone 11 Pro 64 GB - 10 bin 999 TL

iPhone 11 Pro 256 GB - 12 bin 299 TL

iPhone 11 Pro 512 GB - 13 bin 999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB - 11 bin 999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB - 13 bin 299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB - 14 bin 999 TL

Zamdan sonra: