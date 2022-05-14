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    Akıllı telefon pazarında düşüş devam edecek

    Çin’de yaşanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle üretim ve tedarik süreçleri sıkıntıya giren akıllı telefon pazarını zor günler bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 09:55
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    Akıllı telefon pazarında düşüş devam edecek

    Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

    Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

    Öte yandan, Çin’de yaşanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle üretim ve tedarik süreçleri sıkıntıya giren akıllı telefon pazarı için zor günler kapıda.

    Pazar yüzde 12,8 küçüldü

    Yılın ilk çeyreğinde 310 milyon satış yapan pazar, çeyrek bazda yüzde 12.8 küçüldü. Çin’deki kısıtlamalar ve dönemsel raf ayarlamaları nedeniyle ikinci çeyrekte 309 milyon akıllı telefon satılması bekleniyor.

    Paylaşılan verilere göre, yalnızca Çin genelinde satışlarda yüzde 13'lük bir düşüş var ve bu düşüşün devam edeceği söyleniyor.

    AKILLI TELEFON

    Analizler, 2022 yılı için satış beklentisini 1.33 milyara kadar düşürdü. Bu rakami geçen yılın toplam satış adedinden daha az.

    Yıl içerisinde yaşanacak gelişmelerin ışığında beklentilerin daha da düşebileceği belirtiliyor. Çin'in daha ne kadar sıkı karantina uygulayacağı, akıllı telefon pazarının gidişatına yön verecek.


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