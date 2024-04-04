Akıllı telefon sektöründe kaos: Dünyanın en büyük çip şirketi üretimi durdurdu Tedariklerin yüzde 90'ından sorumlu dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, Tayvan'daki büyük deprem nedeniyle operasyonlarını kısmen durdurma kararı aldı.

ensonhaber.com

Tayvan’da meydana gelen 7.2 şiddetindeki deprem büyük endişeye sebep olurken, yonga sektöründe yeni bir kriz ortaya çıkabilir.

Dünyanın en gelişmiş işlemcilerinin yüzde 90'ından sorumlu olan Tayvanlı çip üreticisi TSMC, depremin ardından çarşamba günü üretimi durdurdu.

Dünyanın en büyük çip şirketi TSMC; akıllı telefonlarda, arabalarda, bulut sunucu çiftliklerinde ve yapay zeka destekli teknolojide kullanılan üst düzey mikroçipler üretiyor ve fabrikalarının talebi karşılamak için sürekli çalışması gerekiyor.

Bazı ekipmanlar hasar gördü

TSMC'nin bir sözcüsü gazetecilere, bazı ekipmanlarının hasar gördüğünü ve işçilerin firmanın bazı kilit alanlarından tahliye edildiğini söyledi.

Barclays analistleri, bazı son derece gelişmiş yarı iletken fabrikalarının birkaç hafta boyunca 7/24 sorunsuz bir şekilde çalışması gerektiğini, duraklamaların süreci aksatacağını ve sektördeki fiyat baskısını artıracağını belirtiyor.

Uzmanlar, bunun yayılarak Japonya ve Kore gibi üretime yönelik ürünlere odaklanan ekonomilerin yanı sıra; Çin ve Vietnam gibi ekonomilerde elektronik üretiminde "kısa vadeli bir aksaklığa" neden olabileceğini vurguluyor.

TSMC, ayrıca Tayvan Menkul Kıymetler Borsası'nda da küçük bir darbe aldı; burada TSMC hisseleri çarşamba günü kapanışta yüzde 1,3 oranında düştü.

TSMC'nin genişleme çalışmaları da durdu

En az 9 kişinin ölümüne ve 900'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan deprem, TSMC'nin üretim tesislerini boşaltmasına yol açmakla kalmadı, ayrıca şirketin yeni fabrika inşaatlarını da durdurdu.

Çip üreticisi, bazı tesislerde az miktarda ekipmanın hasar gördüğünü belirtti, ancak TSMC temsilcileri, tam ve hızlı bir iyileşme beklediklerini söyledi.

Artçı sarsıntılar devam ettiği için, üreticilerin bir süre daha etki altındaki hatlarda üretime geçmeyeceği belirtiliyor.

Daha küçük çip üreticileri de etkilendi

Çin ana karasının yaklaşık 160 kilometre açığında yer alan Tayvan, çip lideri TSMC'nin yanı sıra daha küçük çip üreticilerine de ev sahipliği yapıyor.

Firmanın küçük yerel rakiplerinden biri olan United Microelectronics de depremden kaynaklanan hasarı değerlendirmek için çarşamba günü bazı fabrikalarında üretime ara vererek Hsinchu ve Tainan'daki tesislerini tahliye etti.

Geçmişteki çip krizi sektörde derin yaralar açtı

Koronavirüs pandemisinin zirvesinde, 2021 yazındaki karantinalar Tayvan'ın çip üretiminde bir düşüşe neden oldu ve bu da küresel kıtlığa ve yüzde 10 ile 20 arasında fiyat artışlarına yol açmıştı.