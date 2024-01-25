Akıllı telefon tarihinde bir ilk: Apple Çin'de zirveye yerleşti Apple, 2023 yılında akıllı telefon pazarında ilk defa Çin'de liderliğe yükseldi. İkinci sırada ise Çinli Honor yer alıyor.

ensonhaber.com

2023 yılında, Apple, Çin akıllı telefon pazarında önemli bir kilometre taşına ulaşarak yüzde 17.3 pazar payı ile liderliği elde etti. Bu, Apple'ın Çin'de ilk kez bu konuma yükselmesi anlamına geliyor.

International Data Corporation (IDC) tarafından sağlanan bilgilere göre, Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları, önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalarak 271.3 milyon adede düştü.

Çin'de telefon satışları düşüşte

Bu düşüş, son on yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti ve ekonomik yavaşlama ile tüketici talebindeki azalmanın bir sonucu olarak görüldü.

Apple'ın ardından Honor yüzde 17.1 pazar payı ile ikinci sırada yer alarak Apple'ı takibi sürdürdü.

Üçüncü sırayı yüzde 16.7 ile OPPO alırken, Vivo ve Xiaomi sıralamayı tamamladı.

Apple'ın indirimleri işe yaradı

Uzmanlar, Apple'ın pazar liderliğine ulaşmasında, tüketici talebini canlandırmaya yönelik fiyat indirim kampanyalarının etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan, Huawei'nin iki yıldan fazla bir süredir ilk beş arasında yer alamaması dikkat çekti.