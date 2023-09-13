Akıllı telefon üreticileri, iPhone 15 ile dalga geçti Android akıllı telefon üreticileri Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia, Apple'ın iPhone 15 serisinde USB-C'ye geçişine ve kamerasına göndermede bulundu.

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iPhone 15 modelleri, Apple'ın dün akşam düzenlediği etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesi ile birlikte Apple, artık Lighning bağlantı noktasını bırakıp, Android akıllı telefonlardaki gibi USB-C şarj girişine geçti.

USB-C bağlantısına geçişi bir yenilik olarak sunan Apple, rakiplerinin diline düşmekten kurtulamadı.

Android akıllı telefon üreticileri Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia, sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Samsung'dan gönderme

Apple, genellikle "Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü" gibi devrimsel bir şeyi duyurmadan önce "Bir şey daha..." sloganını kullanır ve daha sonra yeni bir duyuru yapar.

Samsung, yaptığı paylaşımda, Apple'ın USB-C'ye geçişi "Bir şey daha..." sloganı ile tanıtması gerektiğini söyledi.

OnePlus: 8 yıl önce geçtik

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus da bir paylaşım yaparak, 2015 yılında USB-C bağlantı noktasına geçiş yaptığını duyurdu.

Xiaomi kameraları hedef aldı

Bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, iPhone 15 modellerindeki 48MP kameraları hedef aldı. Çinli şirket, 48 MP kameralı ilk bütçe dostu cihazının Redmi Note 15 olduğunu hatırlattı

Nokia'dan karşılaştırma

Nokia ise yaptığı paylaşımda, iPhone 15 modelini Nokia G42 5G ile karşılaştırdı ve şunları söyledi: