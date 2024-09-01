Akıllı telefonlar değişiyor: Üç katlı modeller yolda Dev teknoloji markaları, katlanabilir ekran teknolojisinde yeni bir adım daha atarak üç katlı telefonlar üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi

Akıllı telefon pazarı, her geçen gün yenilikçi tasarımlarla ve teknolojilerle bizi şaşırtmaya devam ediyor.

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz katlanabilir telefonların ardından şimdi de gözler üç katlı telefonlara çevrildi. Peki, üç katlı telefonlar ne anlama geliyor ve neden bu kadar önemli?

ÜÇE KATLANAN TELEFON NEDİR

Üç katlı telefonlar, adından da anlaşılacağı üzere, üç farklı ekrana sahip olan ve katlanarak daha kompakt bir hale gelebilen akıllı telefonlara deniyor.

Bu cihazlar, hem tablet hem de telefon olarak kullanılabilme özelliği sunarak kullanıcılarına daha fazla esneklik sağlıyor.

Üçe katlanabilen bu telefonlar, açıldığında tablet boyutlarına ulaşabilen büyük bir ekran sunabiliyor.

Bu sayede kullanıcılar, multimedya içeriklerini daha keyifli bir şekilde tüketebiliyor, oyun oynayabiliyor ve üretkenlik uygulamalarını daha verimli kullanabiliyor.

MARKALAR YENİ MODELLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Samsung, Huawei, Oppo, Tecno ve Xiaomi gibi teknoloji devlerinin üç katlı telefon alanında ciddi adımlar attığı biliniyor.

Huawei, üç katlı telefon konusunda öne çıkan markalardan biri olarak, bu yıl içinde ilk modelini piyasaya sürecek.

Huawei'nin yanı sıra TCL ve Xiaomi üçe katlanan telefon üzerinde çalışmalarını yürütürken, Tecno Phantom Ultimate 2 ve Oppo Find N Serisi ile yarışa katılıyor.

Katlanabilir telefonun öncülerinden Güney Koreli Samsung da üç katlı telefon için patent aldı.

Analistler, 2025 yılının üç katlı telefonlar için dönüm noktası olacağını öngörüyor. Bu yeni teknoloji, kullanıcıların hem taşıma kolaylığı hem de büyük ekran avantajını bir arada sunarak, akıllı telefon dünyasında yeni bir standart oluşturabilir.