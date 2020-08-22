Akıllı telefonlar, sınavlardan düşük not alınmasına neden oluyor

Akıllı telefonlar, sınavlardan düşük not alınmasına neden oluyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, sınavlarda düşük not almada akıllı telefon ve bu cihazlar sayesinde hızlıca ulaşılabilen internet kullanımı büyük bir rol oynuyor.

Akıllı telefonların artık günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle internet kullanımı rekor derecede arttı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim veren Rutgers Üniversitesi, okul genelindeki sınav notlarının bir hayli düşük seyretmesiyle harekete geçti.

Üniversite bünyesindeki 11 farklı derse kayıtlı 2 bin 433 öğrenci ile yapılan araştırmaya göre, akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte öğrencilerin notlarında gözler görülür bir düşüşün yaşandığı gözlemlendi.

İNTERNER HEM YARARLI HEM ZARARLI

Araştırmayı yapan ekip adına ülke basınına açıklamalarda bulunan Profesör Arnold Glass, öğrencilerin ödev yaparken interneti aktif olarak kullandıklarını ve bu şekilde bilgiye daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabildiklerini belirtiyor.

Glass’a göre, internetten öğrenilen bilgilere çok kolay ulaşılıyor, ancak aynı zamanda çok da kolay unutuluyor.

Yapılan araştırmaya göre; 2008 yılında öğrencilerin sadece yüzde 14'ü, girdikleri sınavlarda düşük not alıyordu.

Ancak akıllı telefonların hayatımızın değişmez bir parçası olduğu 2017 yılında bu oran neredeyse 4 kat arttı ve yüzde 55’e yükseldi.