Akıllı telefonlarda 10.000 mAh batarya yarışı başladı

Haber Merkezi

Akıllı telefon seçiminde en önemli faktörlerden biri olan pil ömrü, üreticileri sürekli yeni arayışlara itiyor.

Yıllardır süren bu arayış, son dönemde önemli atılımlarla yeni bir boyut kazandı. Lityum-iyondan silikon-karbona geçişle birlikte hem pil ömrü uzadı hem de pillerin boyutları büyüdü.

Artık 6.000 mAh pil kapasitesine sahip telefonlar yaygınlaşırken, daha büyük pillerle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Oppo'nun bu yıl içinde 7.000-7.500 mAh pille amiral gemisi bir telefon piyasaya sürmesi beklenirken, Realme ise 10.000 mAh pil kapasitesinin birkaç yıl içinde standart hale geleceğini iddia ediyor.

PİL TEKNOLOJİSİNDE YENİ HEDEF: 10.000 MAH

Realme, Mobil Dünya Kongresi 2025'te yaptığı açıklamada, 10.000 mAh pil kapasitesine ulaşana kadar daha büyük telefon pilleri geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.

Şirketin hedefi, 2027'de 10.000 mAh pille çalışan ilk telefonu piyasaya sürmek. Bu, mevcut amiral gemilerinin pil kapasitesinin iki katına çıkması anlamına geliyor.

Realme'nin yol haritasına göre, bir sonraki büyük sıçrama gelecek yıl gerçekleşecek ve şirket 7.500 mAh pille donatılmış telefonlar piyasaya sürecek.

Ancak, büyük bir pilin her zaman daha uzun kullanım süresi anlamına gelmediği de unutulmamalı.

Bu nedenle, üreticilerin ekran, yonga seti, bellek ve yazılım gibi diğer donanım bileşenlerini de optimize etmesi gerekiyor.

Realme, pil teknolojisini zorlayan tek üretici değil. Diğer şirketlerin de bu alanda benzer çalışmalar yürüttüğü göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda akıllı telefon dünyasında önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.