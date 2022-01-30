Akıllı telefonlardaki yeni tehlike: Uygulama sisi nedir

Gençlerdeki yeni tehlikenin adı "uygulama sisi". Bu durum, birden fazla uygulama kullanılmasından dolayı yaşanan kafa karışıklığı olarak tanımlanıyor.

Akıllı telefonlarımızdan ayrı uzun dakikalar geçirmem neredeyse imkansız.

Telefonlar hem haberleşmek hem de sosyalleşmek için sürekli elimizde.

Ancak olumsuz yanları da ortaya çıkmıyor değil. Yapılan son araştırma dikkat çeken bir gerçeği gün yüzüne çıkarttı.

Mobil uygulamaların yol açtığı yeni tehlikenin adı: Uygulama sisi...

KAFA KARIŞIKLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR

İngiliz Daily Mail'in haberine göre; Yapılan yeni araştırmalar, birçok insanın uygulamalarına ne kadar takıntılı olduğunu ortaya çıkardı.

Bir YouGov anketi, her dört kişiden birinin çok fazla uygulama kullandıkları için arkadaşlarına yetişmekte zorluk yaşadığını gösterdi.

"Uygulama sisi" olarak bilinen fenomenin, arkadaşlara mesaj göndermek için birden fazla uygulama kullanıldığında oluşan kafa karışıklığından kaynaklandığı belirtildi.

Ankette, her üç kişiden biri, bunun sonucunda dışarıda bir geceyi veya arkadaşlarıyla önemli bir etkinliği kaçırdığını söyledi.

UYGULAMA SAYISINA BAĞLI

1.966 akıllı telefon kullanıcısıyla yapılan anket, iki uygulama kullananların yüzde 23'ünün uygulama sisi yaşadığını ortaya koydu. Ancak bu, üç uygulama kullanıldığında yüzde 38'e ve beş veya daha fazla uygulama kullanıldığında yüzde 43'e yükseldi.

"STRES KATIYOR"

Araştırmayı yürüten Amandine Le Pape, "Beş veya altı farklı mesajlaşma uygulamasına sahip olmak yoğun yaşamlarımıza stres katıyor. İnsanların yönetmesi için her zaman çok fazla görev oluyor ve Birden fazla uygulamayı kontrol etmek ve farklı arkadaşlara mesaj göndermek için aralarında geçiş yapmak zamanla sinir bozucu bir hale geliyor" dedi.

GENÇLERİ ETKİLİYOR

Öte yandan söz konusu araştırma, gençlerin ilişkilerinin eski nesillere göre uygulama sisinden daha fazla etkilendiğini de buldu. Buna göre; 18-34 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 57'si bir arkadaşına cevap vermeyi unutmuş. Bu durum 55 yaşın üzerindekilerde ise önemli ölçüde azalıyor.

Uygulama sisi, daha büyük yaş grubundakilerin sadece yüzde 5'ine kıyasla, gençlerin yaklaşık beşte birinin bir arkadaşıyla temasını kaybetmesine neden oldu.