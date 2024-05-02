Akıllı telefonları zararlı yazılımlardan korumak için yapmanız gerekenler Son zamanlarda Android ve iOS telefonlardaki zararlı yazılımların sayısı artmaya başladı. Bu kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için yapmanız gerekenleri anlattık.

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Zararlı yazılımlar, kötü niyetli kişiler tarafından oluşturulan ve bilgisayar veya akıllı telefon gibi cihazlara zarar vermek amacıyla tasarlanmış yazılımlardır.

Bu yazılımlar; kullanıcıların bilgilerini çalmak, cihazları kontrol etmek, reklam göstermek veya cihazları işlevsiz hale getirmek gibi amaçlarla kullanılabilir.

Zararlı yazılımlar, cihazınıza bulaştığında kişisel bilgilerinizi çalabilir. Bunlar arasında kullanıcı adları, şifreler, banka bilgileri, kişisel mesajlar ve diğer hassas veriler bulunabilir.

Zararlı yazılımların sayısı artıyor

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Önceki yıllarda daha çok Android işletim sisteminde bu tür yazılımlar tespit ediliyordu. Ancak siber güvenlik uzmanları, artık iOS işletim sisteminde de birçok zararlı yazılım bulunduğunu söylüyor.

Zararlı yazılımlardan korunmak için yapmanız gerekenler

Akıllı telefonunuzu zararlı yazılımlardan korumak ve bilgilerinizin çalınmasını önlemek için yapmanız gerekenler şöyle:

Güvenilir uygulamaları indirin:

Akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz uygulamaları seçerken, güvenilir kaynaklardan indirmeye özen gösterin. Resmi uygulama mağazaları, genellikle daha güvenli ve güvenilir uygulamalar sunar.

Güncellemeleri unutmayın:

Hem işletim sistemi hem de uygulamalarınızı düzenli olarak güncelleyin. Güncellemeler, güvenlik açıklarını kapatır ve cihazınızı güvende tutar.

Bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmeyin:

Akıllı telefonunuza, güvenmediğiniz veya bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmekten kaçının. Bu tür uygulamalar zararlı yazılımlar içerebilir.

Uygulamaları indirmeden araştırın:

Her uygulamayı indirmeyin. Bir uygulama indirmeden önce mağaza sayfasındaki yorumları mutlaka okuyun ve yıldız derecelendirmesine göz atın.

Güçlü bir şifre kullanın:

Akıllı telefonunuzun kilidini güçlü bir şifre veya parmak izi taramasıyla koruyun. Bu, cihazınızın fiziksel erişimini sınırlar.

VPN kullanın:

Genel Wi-Fi ağlarını kullanırken, VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak internet trafiğinizi şifreleyin. Bu, kişisel ve hassas bilgilerinizi korur.

Güvenlik yazılımları kullanın:

Akıllı telefonunuza güvenlik yazılımları yükleyerek zararlı yazılımlara karşı ek bir katman ekleyin. Güvenilir bir antivirüs veya güvenlik uygulaması seçin ve düzenli taramalar yapın.

Bilinmeyen mesajları ve bağlantıları açmayın:

Bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajları veya e-postaları tıklamaktan kaçının. Bu, phishing saldırılarından korunmanıza yardımcı olur.

Cihazınızı yedekleyin:

Önemli verilerinizi düzenli olarak yedekleyin. Böylece, zararlı yazılımların neden olabileceği veri kaybını en aza indirebilirsiniz.