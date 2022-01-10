Akıllı telefonların şarj ömrü 4 güne çıkacak: Yeni çipler yolda

IBM, yeni çip tasarımları sayesinde akıllı telefonlarda şarj etme sıklığının 4 güne çıkacağını açıkladı.

Her ne kadar son zamanlarda hızlı şarj teknolojilerine sahip akıllı telefonlar piyasaya sürülse de bu durum, uzun şarj ömrü için tek başına yeterli değil.

Bu nedenle akıllı telefon üreticileri ve çip şirketleri, gelecekte daha uzun şarj ömrü sunan telefonlar geliştirmek istiyor.

Dünyanın en büyük bilişim teknoloji şirketi IBM, sürdürülebilir bir gelecek için üzerinde çalıştığı teknolojilerden bahsetti.

Şu anda üzerinde çalışılmaya devam edilen çip teknolojisinden bahseden IBM, akıllı telefonların şarj edilme sıklığını azaltacak 2 nm çip teknolojisini duyurdu.

ŞARJ ÖMRÜ 4 GÜNE ÇIKACAK

IBM tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu çipleri kullanan akıllı telefonların şarj ömrü 4 güne kadar çıkacak.

Şu anda, kullanıcıya ve pil kapasitesine bağlı olarak akıllı telefonlar genellikle günde bir kez şarj ediliyor. Hatta yoğun telefon kullanan bazı kullanıcılar için bu rakam günde 2'ye ve 3'e kadar bile çıkabiliyor.

Çip üreticileri ise yongalara daha fazla transistör sığdırarak, akıllı telefonların şarj ömürlerini gelecekte 1 haftaya kadar artırmayı planlıyor.