Akıllı telefonların şarj ömrünü artırmak için 10 etkili yöntem Hayatımızın vazgeçilmez araçlarından biri olan akıllı telefonların pil ömrü zamanla azalabiliyor. Telefonların şarj ömrünü artırmak için 10 etkili yöntemi inceliyoruz.

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Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.

Ancak, bu teknolojik cihazların hayatımıza getirdiği kolaylıkların yanında, sık sık karşılaşılan bir sorun da var: Pil ömrü.

Birçoğumuz, gün içinde defalarca şarj etmek zorunda kaldığımız akıllı telefonlarımızın pil ömrünü artırmak için çeşitli yöntemler arayışındayız.

Neyse ki, bazı basit ancak etkili adımlarla, akıllı telefonunuzun pil ömrünü artırabilir ve günlük kullanımınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

İşte, akıllı telefonların şarj ömrünü artırmak için 10 etkili yöntem:

1. Arka planda çalışan uygulamaları kapatı

Çalışmayan, ancak arka planda çalışan uygulamalar, pil ömrünüzü hızla tüketebilir. Arka planda çalışan uygulamaları düzenli olarak kontrol edin ve gereksiz olanları kapatın.

2. Bataryanızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin

Telefonunuz eskiyse doğal olarak bataryası da eski olacaktır. Akıllı telefonlardaki bataryalar ne kadar çok şarj edilirse o kadar çok zarar görür. Bu nedenle her batarya kaçınılmaz olarak bir gün ömrünü dolduracaktır.

Genellikle iki yıldan sonra batarya performansında yüzde 20'lere varan bir düşüş yaşanır. Bu nedenle telefonunuz eskiyse yapmanız gereken ilk şey bataryayı değiştirmektir.

Eğer bir iPhone kullanıyorsanız cihazınızın ayarlarındaki ''Pil'' kısmından pil sağlığının yüzde kaç olduğunu görebilirsiniz. Eğer yüzde 80'e gerilediyse bataryayı değiştirmek, büyük bir etki sağlayacaktır.

3. Konum servislerini sınırlayın

Bazı uygulamalar, konum bilgisine ihtiyaç duyar ve sürekli olarak GPS'i kullanarak konumunuzu günceller.

Konum servislerini sadece ihtiyaç duyduğunuzda kullanarak pil ömründen tasarruf edebilirsiniz.

4. Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yapın

Birçok kişi, telefonun hem Wi-Fi hem de mobil veri özelliğini açık tutuyor olabilir. Telefonunuz aynı anda ikisinden birini kullanabilse de dışarı çıktığınızda Wi-Fi açık kalmaya devam eder.

Aynı şekilde çoğumuz, ihtiyacımız olmadığı halde yani Wi-Fi açık olsa dahi mobil veriyi açık bırakıyoruz.

Dolayısıyla pil ömrünü uzatmak için iki bağlantı türünden aynı anda yalnızca birini kullanmak iyi bir çözüm olabilir.

5. Bildirimlere dikkat edin

Bildirimler, ekranınızı sık sık açmanıza neden olarak pil ömrünü tüketebilir. Gereksiz bildirimleri devre dışı bırakarak ve önemli olanları belirleyerek pil ömründen tasarruf edebilirsiniz.

Ayrıca birçok telefon, bildirim geldiğinde ekranı otomatik olarak açar. Bu ayarı devre dışı bırakarak, ekranın sürekli açılmasını engelleyebilirsiniz.

6. Gereksiz özellikleri kapatın

Bugünün telefonlarının LTE, NFC, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerine sahip olması gerçekten harika, fakat bu özelliklere gerçekten ihtiyacınız var mı?

Bu özelliklerden kullanmadıklarını gün içinde kapalı tutarak tasarruf edebilirsiniz.

7. Ekran parlaklığını ayarlayın

Ekran parlaklığı, pil ömrüne çok ciddi boyutta etki ediyor. Ancak çoğu insan bu kritik ayarın ne kadar önemli olduğunu bilmiyor.

Ekran parlaklığını çok fazla yükseltmemek şarjınızın daha uzun gitmesini sağlayacaktır.

Üstelik ekran parlaklığını düşük tutmak, ekranınızda oluşabilecek "ghost screen" gibi sorunların önüne geçecektir.

8. Güç tasarrufu modlarını kullanın

Eğer telefonunuzun performansından tam olarak yararlanmayı düşünmüyorsanız, güç tasarrufu modlarını açabilirsiniz.

Ultra Güç Tasarrufu modu bazı telefonlarda bulunmasa da, şarj ömrünüzü artırmak için gerçekten mükemmel bir araç.

Bu moda geçtiğinizde telefon bütün gereksiz programları ve verileri optimize ederek size harika bir pil ömrü sunar.

9. Çekim gücüne dikkat

Eğer zayıf bir hücresel kapsama alanında bulunuyorsanız, telefonunuz daha güçlü bir sinyal yakalamak için ekstra çaba harcayacaktır.

Bu durum, pil ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir. Ne yazık ki, bu durumu düzeltecek birçok pratik çözüm bulunmuyor.

Ancak, eğer mobil internet veya sesli çağrılara ihtiyacınız yoksa, telefonunuzu Uçak moduna alarak batarya ömründen tasarruf edebilirsiniz.

10. Kaliteli şarj aletleri kullanın

Telefonunuz için kutudan çıkan şarj aletini ya da üreticinizin diğer şarj aletlerini kullanmak zorunda değilsiniz.

Ancak ''merdiven altı'' diye tabir edilen kalitesiz ürünleri de almayın. Bu hem cihazınızı yavaş ve verimsiz şarj eder hem de batarya ömrünü normalden fazla etkiler.