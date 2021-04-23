İzleyenlere muhteşem görüntüler sunan Kuzey Işıkları'nın dansı kameraya yansıdı.

En bilinen gökyüzü olaylarından Kuzey Işıkları, ABD'nin Alaska eyaletinde kaydedildi.

Eyalete bağlı Fairbanks kenti, Kuzey Işıkları'nın büyüleyici güzelliğine ev sahipliği yaptı.

KUZEY IŞIKLARI KAMERADA

Açık yeşil ve pembe renklerden oluşan gökyüzü olayı, Andy Witteman adlı kişi tarafından görüntüledi.

Alaska'da Kuzey Işıkları'nın büyüleyici dansı ViDEO

KUTUP IŞIKLARININ GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

Kutup Işıkları, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülüyor. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.

Kuzey enlemlerde bu gökyüzü olayı, Kuzey Işıkları olarak adlandırılıyor. Güney enlemlerde ise Güney Işıkları şeklinde biliniyor.

İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç en sık ve parlak Kutup Işıkları'nın görüldüğü yerler olarak göze çarpıyor.