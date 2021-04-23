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    Alaska'da Kuzey Işıkları'nın büyüleyici dansı

    İzleyenlere muhteşem görüntüler sunan Kuzey Işıkları'nın dansı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 17:31
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    Alaska'da Kuzey Işıkları'nın büyüleyici dansı

    En bilinen gökyüzü olaylarından Kuzey Işıkları, ABD'nin Alaska eyaletinde kaydedildi.

    Eyalete bağlı Fairbanks kenti, Kuzey Işıkları'nın büyüleyici güzelliğine ev sahipliği yaptı.

    KUZEY IŞIKLARI KAMERADA

    Açık yeşil ve pembe renklerden oluşan gökyüzü olayı, Andy Witteman adlı kişi tarafından görüntüledi.

    Alaska'da Kuzey Işıkları'nın büyüleyici dansı ViDEO

    KUTUP IŞIKLARININ GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

    Kutup Işıkları, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülüyor. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.

    Kuzey enlemlerde bu gökyüzü olayı, Kuzey Işıkları olarak adlandırılıyor. Güney enlemlerde ise Güney Işıkları şeklinde biliniyor.

    İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç en sık ve parlak Kutup Işıkları'nın görüldüğü yerler olarak göze çarpıyor.

    Alaska da Kuzey Işıkları nın büyüleyici dansı #1

    Alaska da Kuzey Işıkları nın büyüleyici dansı #2

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