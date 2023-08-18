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İlker Koç'un sunduğu Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Ali Murat Kırık'tı.

Murat Kırık, çocuklara kadar inen sosyal medya alışkanlığının onlar için nasıl tehlikeler barındırdığına değinirken, ailelerin bu konuda mutlaka dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Çocuğunuz kimlerle konuşuyor mutlaka kontrol edin"

Çocuklar, kendisini sürekli izledikleri ve takip ettikleri bir fenomenin merhaba demesine çok kolay kanıyorlar. Halbuki o fotoğraflar takilt edilmiş. Mavi tik çok kolay ücretli alınabilebilecek bir şey olduğu için, başta parodi hesap oalrak oluşturulan hesap, mavi tikle kendi hesabı olarak değiştiriliyor.



Çocukları "beraber reels videosu çeker miyiz diye" kandırıyorlar. Senden bir isteğim var, bana mayolu fotoğrafını göster diyor. Çocuk da o kadar güveniyor ki, gönderiyor. Sonra da çocuğa Allah korusun şantaj yapıyorlar. O çocuk intihara bile sürüklenebilir. Anneler babalar işinizi gücünüzü bırakın, gelin bilgisayarın başına. Bu sorunların sebebi hep bu. Biz bile diyoruz, bizi kimse dolandıramaz diye.



Hatta şunu bile yapıyorlar; "Seninle oyun oynayacağız. Annenin babanın kredi kartı var mı? Onun önünü arkasını çek gönder. Seninle buluşalım, seninle video çekeceğiz.." Hayatta rol model aldığı insanın kılığına girip çocukları kandırıyorlar.



Bahis hesaplarında bile ünlü fenomenlerin çalınmış videolarını oynatıyorlar... Bir anda donakaldım çünkü empati kurdum; Allah korusun çocuğumun başına gelse ne yaparım diye düşündüm. Anneler babalar lütfen çocuklarınızın kiminle konuştuğu kontrol edin. Ebeveyn filtrelerini açın. Uygulamaların gizlilik ayarlarından mutlaka iletişim kurmalarını kapattırın. Lütfen DM dediğimiz özel mesajları çocuklarınıza kapattırın. Zaten arkadaşı onun whatsapp numarasını bilir, bunları da kontrol altına alın. Çocuk diyor ki en sevdiğim fenomen bana mesaj attı.. Halbuki o kişi o fenomen değil. Onu istismar etmeye çalışan kişiler. Böyle bir ahlaksızlık olmamalı.