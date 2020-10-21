Alman istihbaratı, WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek

Hükümetten yapılan açıklamada, şifreli yazışmalarının istihbarat kurumlarınca okunmasına imkan tanıyan tasarının kabul edildiği bildirildi.

Almanya, güvenlik endişeleri nedeniyle sosyal medya platformlarını yakından takip etme kararı aldı.

Hükümet, istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışmaları okuma imkanı getirdi.

İSTİHBARATA WHATSAPP YAZIŞMALARINI GÖRME İMKANI

Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarının şifreli yazışmalarının istihbarat kurumları tarafından okunabilmesine olanak tanıyan tasarının, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildiğini açıkladı.

MESAJLARI KİMLER OKUYABİLECEK

Buna göre Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD), şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek.

MAHKEME KARARI ŞARTI

Federal Meclis'te de kabul edilmesi beklenen tasarının yasa haline gelmesinin ardından yürürlüğe girecek uygulama için mahkeme kararı koşulu aranacak.

MESAJLARDA UÇTAN UCA ŞİFRELEME KULLANILIYOR

1 milyardan fazla kullanıcıya sahip uygulama, mesajların güvenliği için uçtan uca şifreleme kullanıyor ve bu sayede iki kişi arasındaki mesajlaşmalar ulaşılamaz hale geliyor.

ALMANYA EMNİYETİ MESAJLARI OKUYABİLİYOR

Geçen aylarda Alman basınında yer alan haberlere göre, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın, şifreli WhatsApp mesajlaşmalarına ulaşabildiği iddia edilmişti. Üstelik teşkilatın, bunu yaparken herhangi bir casus yazılım kullanmadığı kaydedilmişti.

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