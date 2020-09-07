Alman şirket Isar Aerospace: Avrupa'nın SpaceX'i olmak istiyoruz

Almanya Münih merkezli Isar Aerospace Technologies,"Spectrum" isimli roketin üretimine başladı. Şirketin asıl hedefi ise Avrupa'nın SpaceX'i olmak.

Son zamanlarda uzay yarışında adından sıkça söz ettiren Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, yeni girişimlere de örnek teşkil ediyor.

Almanya Münih merkezli Isar Aerospace Technologies, Airbus başta olmak üzere bazı şirketlerden topladığı fonlar sayesinde "Spectrum" isimli roketin üretimine başladığını duyurdu.

3 boyutlu yazıcı ile basılmış motorlarını kullanarak uzaya tek seferde 1 tonluk uydu gönderme kapasitesine sahip olacak yeni roket, ilk görevini 2021 sonuna doğru gerçekleştirecek.

"AVRUPA'NIN SPACEX'İ OLMAK İSTİYORUZ"

Isar Aerospace'in 28 yaşındaki CEO'su Daniel Metzler, "Uzay roketleri inşa etmek için özel olarak finanse edilen bir "Avrupa SpaceX şirketi" olmak istiyoruz." dedi.

Isar Aerospace, yalnızca Münih merkezli teknolojiler kullanarak roketlerin yüzde 80'ini kendisi üretecek. Roketleri geliştirdikten sonra sipariş almaya başlayacak şirket, daha sonra aldığı siparişleri uzaya fırlatmak için kendi roketlerini kullanacak.

CEO Metzler, "Müşteriler bizden roketi değil, fırlatma hizmetini satın alacak. Müşteri bize fırlatılacak uyduyu getirdikten sonra gerisini biz halledeceğiz." dedi.



2021 yılında ilk fırlatmalarını gerçekleştirecek Isar Aerospace'in, SpaceX kadar başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek.