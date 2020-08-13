Almanya, 5G ağlarında Huawei'ye izin verdi

Yeni yayınlanan bir rapora göre Alman hükümeti, 5G ürünlerinde tedarikçi olarak Huawei kısıtlamalarına dahil olmayacak ve Çinli şirket ile yoluna devam edecek.

Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla ABD tarsfından baskı altında bulunan Huawei, geçtiğimiz günlerde Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin 5G ağlarından yasaklanmıştı.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'un sunduğu raporda, hükümetin 5G ürünlerinde tedarikçi olarak Huawei'ye getirilmeye çalışılan kısıtlamaya dahil olmayacağı bildirildi.

ALMANYA'NIN 5G AĞLARI HUAWEI'YE EMANET

Huawei'den yapılan açıklamaya göre; Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, Huawei tarafından devreye alınması planlanan 5G ağlarının kontrolünü gerçekleştirecek ve standart güvenlik önlemlerine uyduğu takdirde onay sürecini başlatacak.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yayımladığı rapora göre bu tür yasaklamalar, sadece Siyasi Güvenilirlik Yasası çerçevesinde değerlendirilebilecek.

Yalnızca Federal Şansölye, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'ndan biri ya da birkaçının, Huawei hakkında endişelerini dile getirmesi halinde Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi Huawei'yi yasaklayabilecek.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Huawei'nin Almanya'daki 5G çalışmalarından dışlanmasına karşı olduklarını belirtmişti.

ALMANYA, ABD'Yİ KIZDIRABİLİR

İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karar ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Daha sonra konuyu değerlendireceklerini açıklayan İngiliz yetkililer, ABD'nin baskılarından sonra geri adım atarak Çinli şirketi yasaklamıştı.

Almanya'nın Huawei'ye izin vermesi, başta Donald Trump olmak üzere ABD hükümetini kızdıracak gibi görünüyor.