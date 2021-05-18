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    Almanya, Amazon hakkında soruşturma başlattı

    Almanya, Amazon’un online alışverişte pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.
    • AA
    • 18.05.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 16:30
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    Almanya, Amazon hakkında soruşturma başlattı

    Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Amazon’un online alışverişte pazar hakimiyetinde durumu kötüye kullanıp kullanmadığını araştırmak için soruşturma başlattı.

    Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt) tarafından yapılan açıklamada, "Amazon'un rekabet konusunda çapraz pazarlarda negatif durum oluşturup oluşturmadığına bakacağız." ifadelerine yer verildi.

    AMAZON'UN BAZI HİZMETLERİNE YASAK GELEBİLİR

    Kartel Dairesi, soruşturma sonucunda Amazon'un davranışlarının hâkim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi halinde, daha erken aşamada rekabete aykırı uygulamaların yasaklanmasına karar verilebileceğine işaret etti.

    amazon

    Ocak 2021’de Almanya'da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle, şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne daha fazla yetki verilmişti.

    Daire, daha önce Amazon hakkında online alışveriş pazarında adil rekabeti sağlayıp sağlamadığını araştırmaya yönelik iki soruşturma yürütmüştü.

    Bu soruşturmalar, Amazon'un fiyat kontrol mekanizmalarına ve sitesinde çevrim içi satış yapan üçüncü taraf satıcılarla ilişkilerine yönelikti.

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