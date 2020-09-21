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Almanya, uzaydaki tehditlere cevap verebilmek için Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi'ni açtı

Almanya, uzaydaki tehditlere cevap verebilmek için Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi'ni açtı

Almanya, ülkenin uydularını koruma yeteneğini güçlendirmek ve uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verebilmek üzere Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi'ni hayata geçirdi