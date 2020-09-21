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- Almanya, uzaydaki tehditlere cevap verebilmek için Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi'ni açtı
Almanya, uzaydaki tehditlere cevap verebilmek için Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi'ni açtı
- AA
- 21.09.2020 - 16:54
- Güncelleme : 21.09.2020 - 16:54
Son zamanlarda oldukça kızışan uzay yarışında geride kalmak istemeyen ülkeler, uzay tehditlerine karşı da çeşitli yatırımlar yapıyor.
Örneğin Japonya Savunma Bakanlığı, dış uzaydaki Japon uydularını korumak amacıyla Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) bağlı ilk uzay operasyon birimini, geçtiğimiz mayıs ayında kurmuştu.
ALMANYA, KENDİ UZAY OPERASYON MERKEZİNİ AÇTI
Almanya'da ordu bünyesinde, ülkenin uydularını koruma yeteneğini güçlendirmek ve uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verebilmek üzere Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi (ASOC) açıldı.
Merkezin açılışında konuşan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, merkezin hizmete girmesinin uzay operasyonlarının planlanması ve yürütülmesinde ilk adım olduğunu belirterek, atmosferin izlenmesinin önemine dikkati çekti.
ALMAN UYDULARINI GÖZETLEYECEK
Almanya'nın batısında yer alan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Uedem kentinde açılan merkez, Almanya'nın uydularına karşı saldırıları ve gök cisimlerini takip edecek.
İlk etapta 50 uzmanın görev alacağı merkezde, çalışan sayısının 2031'e kadar 150'ye çıkarılması planlanıyor.
Merkezde, uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verilmesi için silah sistemleri de bulunuyor.