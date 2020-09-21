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    Almanya, uzaydaki tehditlere cevap verebilmek için Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi'ni açtı

    Almanya, ülkenin uydularını koruma yeteneğini güçlendirmek ve uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verebilmek üzere Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
    • AA
    • 21.09.2020 - 16:54
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 16:54
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    Almanya, uzaydaki tehditlere cevap verebilmek için Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi'ni açtı

    Son zamanlarda oldukça kızışan uzay yarışında geride kalmak istemeyen ülkeler, uzay tehditlerine karşı da çeşitli yatırımlar yapıyor.

    Örneğin  Japonya Savunma Bakanlığı, dış uzaydaki Japon uydularını korumak amacıyla Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) bağlı ilk uzay operasyon birimini, geçtiğimiz mayıs ayında kurmuştu.

    ALMANYA, KENDİ UZAY OPERASYON MERKEZİNİ AÇTI

    Almanya'da ordu bünyesinde, ülkenin uydularını koruma yeteneğini güçlendirmek ve uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verebilmek üzere Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi (ASOC) açıldı.

    almanya

    Merkezin açılışında konuşan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, merkezin hizmete girmesinin uzay operasyonlarının planlanması ve yürütülmesinde ilk adım olduğunu belirterek, atmosferin izlenmesinin önemine dikkati çekti.

    ALMAN UYDULARINI GÖZETLEYECEK

    Almanya'nın batısında yer alan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Uedem kentinde açılan merkez, Almanya'nın uydularına karşı saldırıları ve gök cisimlerini takip edecek.

    İlk etapta 50 uzmanın görev alacağı merkezde, çalışan sayısının 2031'e kadar 150'ye çıkarılması planlanıyor.

    Merkezde, uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verilmesi için silah sistemleri de bulunuyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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