Almanya'da bir hastaneye yapılan siber saldırı nedeniyle bir hasta yaşamını yitirdi

Almanya'da bir hastaneye yapılan siber saldırı nedeniyle bir hasta yaşamını yitirdi

Almanya'da Düsseldorf Üniversite Kliniği'nin sunucularına bilgisayar korsanlarının gerçekleştirdiği siber saldırı sonucu, sağlık hizmetlerinin aksaması üzerine bir hasta hayatını kaybetti.

Son zamanlarda bir hayli artan siber saldırılar, zaman zaman oldukça tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Bunun en son örneği Almanya'da yaşandı.

Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ndeki bilgisayar sistemleri, korsanlar tarafından siber saldırıya uğradı. Bu saldırı öylesine büyük çaplıydı ki hastane yeni hasta kabul edemedi ve tüm ameliyat işlemleri durduruldu.

BİR HASTA YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırı devam ederken hastaneye acil olarak gelen kadın bir hasta, mecburen 29 kilometre uzaklıkta yer alan başka bir sağlık kliniğine gönderilmek zorunda kaldı. Ancak hasta, acil müdahale edilemediği için yaşamını yitirdi.

Hastane sözcüsü ise saldırıdan sonraki günlerde sistemin bir süre hizmet veremediğini duyurdu. Yetkili, normalde bir günde yapılan ameliyat sayısının 70’ten 10’a düştüğünü aktardı ve saldırı yüzünden ambulansların günlerdir hasta getiremediklerini ifade etti.

Düsseldorf Üniversite Hastanesi yetkilileri, bilgisayar korsanlarının yaygın olarak kullanılan ticari yazılımdaki bir güvenlik açığından faydalandıklarını ve 30 sunucuyu şifrelediklerini açıkladı.

KORSANLAR HEDEFİ KARIŞTIRDI

Düsseldorf Üniversite Hastanesi sunucularından birinde bulunan fidye notu, aslında saldırının hastanenin bağlantılı olduğu yakındaki Heinrich Heine Üniversitesi'ne yapılmak istendiğini ortaya çıkardı.

Durum anlaşılınca yetkililer, korsanlarla iletişime geçti ve eylemlerinin hastaların hayatlarını tehlikeye attığını söylediler. Bilgisayar korsanları da bunun üzerine şifre çözme anahtarını yetkililere yolladı ve her şey normale döndü.

Söz konusu saldırı şu anda soruşturma aşamasında bulunuyor. Ancak siber saldırı ile hasta kadının ölümü arasında net bir bağlantı kurulursa, saldırganlar adam öldürme suçundan yargılanabilir.