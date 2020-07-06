Almanya'da internet suçlarına ağır cezalar yolda

Almanya’da internette nefret suçu işleyen, başkalarını taciz ya da tehdit edenler daha hızlı tespit edilip ağır cezalara çarptırılacak.

Son zamanlarda Türkiye dahil birçok ülke, özellikle sosyal medya üzerinden işlenen nefret suçlarına karşı büyük mücadele başlatma planları yapıyor.

Almanya, internet üzerinden gerçekleşen nefret suçlarına ilişkin yeni bir adım attı.

Almanya'da Eyalet Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenlemeye göre, internet ve sosyal medya aracılığıyla işlenen nefret suçlarına ve aşırı sağcı suçlara daha ağır cezalar getiriliyor.

İlgili yasalarda yapılan değişiklik, internet ortamındaki nefret suçlarının takibinin daha iyi yapılmasını amaçlıyor.





SOSYAL MEDYA DEVLERİ SUÇLARI BİLDİRMEK ZORUNDA KALACAK

Düzenlemeye göre Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları; aşırı sağcı, ırkçı söylemleri ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları sadece silmekle yetinmeyip bu tür paylaşımları derhal Federal Emniyet Teşkilatı'na bildirmekle yükümlü olacak.

Ayrıca sosyal medya platformları, suç işleyenlerin yakalanabilmesi için paylaşımların yapıldığı bilgisayarların IP adreslerini de emniyet birimlerine iletecek.

KULLANICI ŞİFRELERİ DE PAYLAŞILACAK

Almanya'da hayata geçirilecek yeni yasal düzenlemeyle, terör ya da cinayet gibi ağır suçlarda, kullanıcıların sosyal medyaya giriş şifrelerinin hâkim kararıyla yetkililere verilmesinin de önü açıldı.

Yerel politikacılara, sağlık personeline saldırının cezası da artıyor. Bundan böyle federal ve eyalet düzeyinde görev yapan politikacıların yanı sıra yerel politikacılara yönelik işlenen suçlar da ilgili ceza kanunu kapsamına girecek.



Ayrıca acil servislerde görevli sağlık personeline; doktor ve hasta bakıcılara saldıranlar tıpkı itfaiye, asker ya da polise yönelik saldırılarda olduğu gibi artık beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

