Almanya'dan özel elektrikli araç şarj istasyonlarına 900 euro teşvik

Almanya, kendi evinde veya apartmanında elektrikli araçlar için şarj istasyonu kuranlara 900 euro teşvik verecek.

Son birkaç yıldır hayatımıza iyice giren elektrikli otomobiller, gerek daha az yakmaları gerekse çevreyi daha az kirletmeleri nedeniyle oldukça popüler hale geldi.

Otomobil üreticileri ise kendi elektrikli otomobillerini üretebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Elektrikli otomobil kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan biri de şarj istasyonlarının yetersiz olması.

Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Angela Merkel, Almanya'nın 2030 yılına kadar 1 milyon elektrikli şarj istasyonuna sahip olmasını istediğini açıklamıştı.

ALMANYA'DAN ÖZEL ŞARJ İSTASYONLARINA 900 EURO TEŞVİK

Alman hükümeti, elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kuran kişilere 900 euro teşvik verileceğini açıkladı.





Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, elektrikli otomobiller için şarj işlemlerinin yaklaşık yüzde 80'inin gelecekte evlerde gerçekleştirilmesini beklediklerini vurguladı.

Scheuer, "Ev ve apartmanların özel park alanlarında elektrikli otomobiller için akıllı bir şarj istasyonu kurulması, bizi her yerde herkes için elektrikli araç şarj istasyonları açma hedefimize biraz daha yaklaştıracak." dedi.

24 KASIM'DA BAŞVURULAR BAŞLAYACAK

Kişiler, apartman yönetimleri ve kooperatifler bu devlet teşvikine 24 Kasım’dan itibaren başvurabilecek. Teşviki alabilmek için ise tek şart, kullanılacak elektriğin yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesi olacak.

Bunun için, başvuran apartmanın enerjisini rüzgar ve güneş panelleri sağlayan bir şirketten alması ya da kendi güneş panellerini kullanması gerekiyor.