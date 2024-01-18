Alper Gezeravcı turist mi yoksa astronot mu? İletişim Başkanlığı cevapladı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Alper Gezeravcı ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya paylaşılan, "Aslında astronot diyemeyiz, turist olarak gidiyor." iddiaları hakkında açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk astronotu olacak olan Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.

Alper Gezeravcı, SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek.

Alper Gezeravcı'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanıyor.

Alper Gezeravcı turist mi astronot mu?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Alper Gezeravcı ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya paylaşılan, "Aslında astronot diyemeyiz, turist olarak gidiyor." iddiaları üzerine bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uzay turistlerinin amacı kişisel bir deneyim yaşamak ve uzaya seyahat etmektir. Uzay turistlerinin, uzayda bilimsel çalışmalar yürütmeye ya da uzay araçlarını kontrol etmeye yönelik herhangi bir yetkinliğe sahip olmaları şart değildir.



Öte yandan astronotluk, ciddi sorumluluk, nitelik ve vasıf gerektirmektedir. Bu nedenle astronotlar bilimsel alanlarda uzman ya da bir uzay aracına pilotluk yapabilecek potansiyele, kariyere, geçmişe sahiptirler.



Aynı zamanda, tüm bu yetkinlikler sayesinde bir astronot, mikro yer çekimi ortamında bilimsel araştırmalar ve deneyler gerçekleştirebilecek kadar da çok yönlüdür.



Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, 14 gün boyunca aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirecek.



Amaç, uzaydaki bilgi birikimini artırmak, uzayda yaşam koşullarını anlamak ve gelecekteki uzay misyonlarına hazırlık yapmak gibi görevleri yerine getirmek olacak.

"15 yıllık uçuş tecrübesi var"

Lisans eğitimini İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında tamamlayan Alper Gezeravcı, Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır.



Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Gezeravcı, aralarında T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahiptir.



Ayrıca Türk Hava Yolları'nda da 7 yıl kaptan pilotluk deneyimine sahiptir.



Gezeravcı, Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atanmıştır.



Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol sürüşleri öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinin sorumluğunu üstlenmiştir.

"200 farklı testten geçti"

Tüm yetkinlik ve tecrübenin yanı sıra astronotumuz, Axiom Mission 3 (Ax-3) fırlatması öncesi 200 ayrı testten geçmiş, 2 yıla yakın bir süredir de hazırlık eğitimleri almıştır.



Milli Uzay Programı'nın "İnsanlı İlk Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibinin 19 Ocak 2024 00:49'da (Türkiye saati ile) fırlatılması planlanmaktadır.

Uzay turisti ve astronot arasındaki farklar

Uzay turistleri, genellikle ticari şirketler tarafından düzenlenen, öncelikle eğlence ve turizm amaçlı uzay seyahatlerine katılan kişilerdir.

Bu yolcular, genellikle kısa süreli eğitimler alarak, düşük Dünya yörüngesinde kısa süreli uçuşlar gerçekleştiriyorlar.

Uzay turistleri, genellikle uzay aracının operasyonlarına doğrudan katılmıyor, ancak temel acil durum prosedürleri ve uzay aracının işleyişi hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Astronotlar, uzay görevlerinde bilimsel araştırmalar yapmak, uzay araçlarını ve istasyonlarını yönetmek, uzay yürüyüşleri gerçekleştirmek gibi çok çeşitli ve teknik görevleri üstlenirler. Ayrıca, uzun süreli uzay görevleri için özel fiziksel ve psikolojik eğitimden geçerler.

Astronotların görevleri, bilimsel araştırmalar, uzay aracı bakımı ve onarımı, uluslararası uzay istasyonlarındaki çalışmaları içerir. Uzay turistleri ise, genellikle ticari ve eğlence amaçlı seyahatlerde bulunurlar.