Alper Gezeravcı, İzmir'in uzaydan çekilen fotoğraflarını paylaştı Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İzmir'i fotoğrafladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

AA

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, uzay misyonunun bir parçası olarak çıktığı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) İzmir'in eşsiz güzellikteki fotoğrafını paylaştı.

"Ege’nin incisi İzmir"

Sosyal medyada paylaştığı bu etkileyici görüntü kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Gezeravcı, paylaşımında "Ege’nin incisi İzmir" notunu düştü.

Alper Gezeravcı, Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ve deneylerle, Türkiye'nin uzaydaki ayak izlerinin ilk temsilcisi olmuştu.



Alper Gezeravcı, zorlu eğitim ve hazırlık sürecinin ardından, ISS'de gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara katılmak üzere uzaya gönderilmişti.

Görevi sırasında 13 farklı deney yapan Gezeravcı, aynı zamanda Türkiye için önemli veriler topladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)