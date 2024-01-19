Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Crew Dragon kapsülü şu an nerede Türkiye'nin ilk astronotu olan olan Alper Gezeravcı, gece saat 00.49'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket etti. 36 saat sürecek yolculuk sırasında, astronotların canlı konumunu takip edebilirsiniz.

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Türkiye'nin ilk astronotu olan olan Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı.

Alper Gezeravcı, SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek.

Alper Gezeravcı ve diğer üç astronot, 36 saat sürecek yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.

Roket geri döndü

Falcon 9'un başarılı kalkışı ve sahneye çıkışının ardından roketin ilk aşamasının Dünya'ya dönüşü gerçekleşti.

Güçlendirici, planlandığı gibi fırlatılmasından sekiz dakikadan biraz daha kısa bir süre sonra, SpaceX'in Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundaki İniş Bölgesi-1'e indi.

Falcon 9'un ikinci aşaması ise kalkıştan yaklaşık 12 dakika sonra ayrıldı ve kapsülün 36 saatlik yolculuğu başladı.

Cumartesi istasyona ulaşacaklar

Crew Dragon kapsülünün, 20 Ocak Cumartesi saat 13.15'te istasyona ulaşması ve kenetlenmesi bekleniyor.

Daha sonra ise kapsülün kapısı açılacak ve astronotlar, uzay istasyonuna giriş yapacak.

Crew Dragon kapsülü şu an nerede

Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Crew Dragon kapsülü, yolculuk süresi boyunca Dünya'nın etrafında dönerek yükseliyor. Siz de bu yolculuğu canlı olarak takip edebilirsiniz.

spacex.com/follow-dragon adresine giderek, Crew Dragon kapsülünün ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun konumlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

Alper Gezeravcı kimdir

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur.

Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yaptı.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza attı.

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı.

Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol sürüşleri öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Bir spor tutkunu olan Gezeravcı, tüplü dalış, yelkencilik, kampçılık ve rafting yapmaktan keyif alıyor ve dağ yürüyüşü ve binicilik konusunda geniş deneyime sahip.

Gezeravcı, eğitimi sayesinde birçok hayatta kalma eğitimi kursuna ve askeri konuşlandırmaya katıldı.