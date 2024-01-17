Alper Gezeravcı'yla uzaya gidecek astronotların son açıklamaları Astronot Gezeravcı'nın ekip arkadaşları, uzay yolculuğu öncesi duygu ve düşüncelerini paylaştı.

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Türkiye'nin uzaya gidecek ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde yer alacağı Crew Dragon kapsülünde üç isim daha olacak.

ABD ve İspanya'yı temsilen misyon komutanı Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan görev pilotu Walter Villadei ve İsveç'ten Avrupa Uzay Ajansı'nı temsilen görev uzmanı Marcus Wandt, Gezeravcı'yla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek.

Astronot Gezeravcı, Kennedy Uzay Üssü'nde fırlatma işlemi için son hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

İsveç için de bir ilk

Bu misyon, ülkemizin yanı sıra İsveç için de bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Astronot Wandt, "uzaya giden ilk İsveçli astronot" ünvanının sahibi olacak.

Wandt, X platformundan yaptığı açıklamada, "Kalkışa hazırım" ifadesini kullandı.

"Türünün ilk misyonu"

Bu görevi mümkün kılan herkese minnettar olduğunu belirten Wandt, şöyle devam etti:

Uzay araştırmalarının önemini ortaklaşa ve çok kararlı bir şekilde gösteren İsveç hükümetine, İsveç endüstrisine ve İsveç Silahlı Kuvvetleri'ne özel teşekkürler.



Türünün ilk misyonu... ESA ve Axiom'un bu misyonu umduğumun çok ötesinde bir düzeye ulaştırmak için birlikte çalışmaları dikkate değer.

Wandt, söz konusu görev kapsamında NASA ve SpaceX'te rol üstlenen herkese de teşekkür etti.

"Tarihi geri sayım saatinin ekranında olduğunuzda..."

Komutan Lopez-Alegria, sosyal medya hesabından Kennedy Uzay Merkezi'ndeki tarihi geri sayım saatinin görüntüsünü paylaştı.

Astronot Lopez-Alegria, "Kennedy Uzay Merkezi'ndeki tarihi geri sayım saatinin ekranında olduğunuzda her şeyin gerçeğe dönüştüğünü bilirsiniz." notunu düştü.

Ayrıca, İspanya'nın ulusal sloganı olarak bilinen ve "daima ileri" anlamına gelen "Plvs Ultra" ifadesine de yer verdi.

"Hepinizi, kendimle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacağım"

Astronot Villadei de kendisine çıkacağı uzay yolculuğuna ilişkin iyi dilekler gönderenlere teşekkür etti.

Villadei, X hesabındaki paylaşımında şöyle dedi: